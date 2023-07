'Oranjezee' op WK blijft ondanks lobby in Nieuw-Zeeland uit: 'Leeft niet genoeg'

De KNVB en de ambassade probeerden Nieuw-Zeelanders met Nederlandse roots maandenlang warm te maken voor het WK voetbal voor vrouwen. Veel heeft de campagne niet opgeleverd: er zijn nog geen tweeduizend kaarten verkocht voor de drie groepsduels van Oranje.

Dennis Sanders slaakt een diepe zucht langs het trainingsveld van Oranje. De Nederlander, die in 1988 naar Nieuw-Zeeland emigreerde, krijgt de vraag of het WK leeft in het land. "Een beetje, maar niet genoeg. Ik zou willen dat het meer is", zegt hij, gehuld in een oranje vest.

Sanders is met zijn dochter Alyssa (14) groot fan van het Nederlands elftal. Thuis in Christchurch zien ze bijna alle duels van de Oranjevrouwen. Alyssa hoopt ooit in de voetsporen van haar idool Lieke Martens te treden.

Ze zullen op het WK twee van de drie groepswedstrijden van Oranje bezoeken: die tegen de Verenigde Staten en Vietnam. Uit cijfers die de KNVB donderdag deelde, blijkt dat zij tot de weinige Nederlandse fans in de stadions zullen behoren, ook al waren er woensdag tweeduizend aanvragen voor de open training.

Slechts tweeduizend kaarten voor de drie groepswedstrijden van Oranje op het WK zijn aan Nederlanders verkocht. Zondag zijn er maar 591 Nederlandse fans bij de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. En dat terwijl in Nieuw-Zeeland 40.000 mensen met een Nederlands paspoort en 150.000 mensen met een Nederlandse link wonen.

Kaartverkoop Oranje (peildatum: 14 juli) Nederland-Portugal:

Zondag in Dunedin

7.954 kaarten verkocht

Waarvan 591 aan Nederlanders

Capaciteit: 25.947



Verenigde Staten-Nederland:

Donderdag in Wellington

31.038 kaarten verkocht

Waarvan 1.083 aan Nederlanders

Capaciteit: 34.500



Vietnam-Nederland:

1 augustus in Dunedin

3.515 kaarten verkocht

Waarvan 226 aan Nederlanders

Capaciteit: 25.947

'De helft van de bevolking speelt rugby'

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee heeft zich laten vertellen dat Nieuw-Zeelanders vaak pas op het laatste moment een kaartje kopen, laat hij donderdag weten in een reactie op de teleurstellende cijfers.

Toch zal een 'Oranjezee' de komende tijd uitblijven. Het blijft bij plukjes oranje. En dat is pijnlijk: de afgelopen maanden hebben de KNVB en de Nederlandse ambassade er veel aan gedaan om de Nederlandse gemeenschap in Nieuw-Zeeland te mobiliseren. De KNVB verwachtte namelijk dat maar enkele honderden Nederlanders de dure trip naar de andere kant van de wereld zouden maken.

Daarom werd er speciaal iemand ingehuurd om de wedstrijden van Nederland in Nieuw-Zeeland te promoten. Ambassadeur Ard van der Vorst vertelde woensdag dat er talloze berichten in groepen op sociale media zijn geplaatst om Nederlanders naar de stadions te krijgen. Ook werden een speciale mascotte (Kicky) en Oranjemarsen rond de duels bedacht.

Het mag allemaal niet baten. Volgens Sanders en Van der Vorst is het grote probleem dat Nieuw-Zeeland geen voetballand is. "In Nederland speelt één op de zestien mensen voetbal, hier speelt de helft van de bevolking rugby", zegt Van der Vorst. In Nieuw-Zeeland wonen ruim vijf miljoen mensen.

De 'All Blacks', de bijnaam van de Nieuw-Zeelandse rugbyers, vormen veruit het populairste team van Nieuw-Zeeland. Daarnaast houden Nieuw-Zeelanders van cricket. Voetbal is een ander verhaal. Er is maar één professionele voetbalclub: Wellington Phoenix.

Dennis Sanders met zijn dochter Alyssa. Foto: NU.nl

VS-Nederland leeft wel in Wellington

Nederland heeft ook de pech dat de wedstrijden tegen Portugal en Vietnam in Dunedin worden gespeeld. Die stad ligt op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Op dat hele eiland wonen slechts 1,1 miljoen mensen. Op het Noordereiland wonen 3,6 miljoen mensen. Alleen al Auckland telt 1,7 miljoen inwoners.

De wedstrijd van Oranje tegen de Verenigde Staten in de hoofdstad Wellington is nagenoeg uitverkocht, maar dat is vooral te danken aan de Amerikanen. Zij kochten tienduizenden tickets voor de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden. De VS ligt ook een stuk dichter bij Nieuw-Zeeland dan Nederland.

Volgens Van der Vorst zijn Nieuw-Zeelanders wel enthousiast over het duel in Eden Park, het grootste stadion van het land (capaciteit 34.500). "Iedereen heeft het over die wedstrijd. Dat is een soort magische wedstrijd aan het worden. Daar gaan we een mooi feestje van maken, zoals we dat in Nederland heel goed kunnen."