NU+ Wat te verwachten van Oranje op WK? 'Jonker heeft gevoel totaal gekeerd'

De Nederlandse voetbalsters tellen af naar zondag. Dan begint voor Oranje het WK in Australië in Nieuw-Zeeland met een wedstrijd tegen Portugal. Wat is er na een flinke dip en een chaotische voorbereiding te verwachten van de verliezend WK-finalist van vier jaar geleden?

In elk interview dat de speelsters van het Nederlands elftal geven, komt één zin terug: "Wij kunnen van iedereen winnen." Voor de lezer van voetbalnieuws klinkt het als een cliché, maar voor de volgers van het vrouwenteam is het een uitspraak met een grote betekenis.

Tijdens het EK in Engeland vorig jaar zat de Europees kampioen van 2017 aan de grond. Volgens Leonne Stentler, oud-international en analyticus bij de NOS, "liepen de speelsters met de ziel onder hun arm" onder toenmalig bondscoach Mark Parsons. Hij werd na de uitschakeling in de kwartfinales dan ook ontslagen.

Een jaar later en een coachwissel verder begint een totaal ander Oranje aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Stentler: "Het gevoel is compleet gekeerd. Er zit optimisme en positiviteit in het team en ik zie weer lachende gezichten in het veld."

Het herwonnen vertrouwen verwoordt Daniëlle van de Donk nog het best. "We zijn Europees kampioen geweest, hebben de vorige keer de finale van het WK gehaald. Ben je dan de underdog? Ik vind van niet. Vorig jaar hebben we totaal niet gepresteerd, maar we horen nog bij de toplanden."

Andries Jonker wordt geroemd om zijn veeleisende aanpak. Foto: Getty Images

Na wollige Parsons kwam duidelijke Jonker

Dat internationals van Oranje zo weer praten, is volgens speelsters, betrokkenen en analytici voor een groot deel te danken aan de komst van Andries Jonker. Vera Pauw, al 25 jaar actief als coach in het mondiale vrouwenvoetbal, noemde het eerder "een superaanstelling" tegen NU.nl.

Velen roemen de "duidelijke", "veeleisende" en "eerlijke" aanpak van Jonker, die jarenlang assistent was van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München. Al in zijn wittebroodsweken zei de bondscoach dat zijn speelsters fitter moesten worden, wilden ze de achterstand op de mondiale toplanden inhalen.

Het was een begin van een nieuw tijdperk. Ook met de ervaren kern ging Jonker de confrontatie niet uit de weg. "In een groepsbespreking kunnen zomaar twee, drie beelden van mij voorbijkomen waarvan ik denk: tja...", zei aanvoerder Sherida Spitse in november na een oefeninterland.

Het is lekker dat je na zo'n negatieve sfeer met een Andries Jonker te maken krijgt.

Leonne Stentler (analyticus)

Daar houdt Spitste, die ook heel direct kan zijn, wel van. Jonker bleek de meest ervaren speelster van Oranje ook te kunnen prikkelen. Het hele seizoen bij Ajax trainde ze op explosiviteit nadat Jonker haar daartoe had aangezet. Vorige maand zei de 33-jarige Spitse dat ze eerder met een type als Jonker had willen werken.

Het is precies wat Oranje allemaal nodig had na de wollige Parsons. Stentler: "Parsons stapte in na Sarina Wiegman. Iedereen zou het daarna moeilijk hebben gehad, ook Jonker. Maar Parsons maakte het zichzelf nog lastiger. Het is lekker dat je na zo'n negatieve sfeer met een Andries Jonker te maken krijgt."

Lieke Martens straalt weer bij Oranje. Foto: Getty Images

'Martens vindt het weer leuk bij Oranje'

Jonker is niet alleen de veeleisende coach van discipline, ijver en een goede sfeer. Hij blijkt qua tactiek ook de juiste snaar te hebben geraakt bij de speelsters. Hij verzon een opstelling waarin Oranje in april kon domineren tegen verliezend EK-finalist Duitsland, ook al ging het duel met 0-1 verloren.

Het gaat om een variant met drie verdedigers, twee vleugelverdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. Bondscoach Van Gaal moest zich tijdens het WK in Qatar verdedigen omdat hij dit spelsysteem ook aanhing, maar Jonker krijgt er alleen maar lof voor. Hij speelt ook veel aanvallender dan Van Gaal.

Aanvallers Esmee Brugts en Victoria Pelova zijn de vleugelverdedigers van Oranje. Ze krijgen veel vrijheden als Nederland in balbezit is. En zo is een systeem dat begon als alternatief voor 4-3-3 het plan A voor het WK geworden. Iedereen is ervan overtuigd dat dit de manier is om de afwezigheid van de geblesseerde topschutter Vivianne Miedema op te vangen.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Stentler: "Het lijkt erop dat het een collectief is: voor iedereen is er duidelijkheid en iedereen accepteert zijn rol. Nederland heeft eerder bewezen dat het niet met de beste WK-selectie in de finale terecht kan komen. Maar ik heb nog niet gezien of ze tegen snelle tegenstanders goed kunnen verdedigen. Er is veel positiviteit. Maar we moeten het nog wel zien op het WK."

Bij één speelster ziet Stentler wel een duidelijk verschil: sterspeelster Lieke Martens. "Ze moest onder Parsons heel veel meeverdedigen en nu heeft ze een vrije rol waarin ze haar kwaliteiten kan gebruiken. Ze vindt het weer leuk bij het Nederlands elftal."

De verwachte opstelling van de Oranjevrouwen op het WK. Foto: NU.nl

'Kwartfinale zou al heel mooi zijn'

De grote vraag is of Nederland in Australië en Nieuw-Zeeland oude tijden kan doen herleven. Bij de bookmakers is er weinig vertrouwen: de grote favorieten zijn titelverdediger de Verenigde Staten, het Engeland van Sarina Wiegman, Spanje en Duitsland.

De rommelige voorbereiding heeft niet erg geholpen om de fans in Nederland te laten geloven in een wereldtitel. Slechte trainingsvelden vormden de rode draad bij stages in Horst, Sydney en nu in Tauranga. Door dat laatste heeft Oranje drie dagen voor de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal in Nieuw-Zeeland nog niet wedstrijdgericht kunnen trainen.

Stentler denkt niet dat het invloed op de speelsters gaat hebben. "Meer dan de helft van het team schrikt hier niet van. Vroeger was het altijd rommelig. Het is pas van de laatste jaren dat ze bijvoorbeeld businessclass vliegen."