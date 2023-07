Oranje gaat tijdens WK met band voor inclusie spelen: 'Stap naar voren van FIFA'

Aanvoerder Sherida Spitse gaat op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland met een FIFA-band voor inclusie spelen. Volgens routinier Jackie Groenen is dat een stap vooruit van de FIFA, nadat de OneLove-band vorig jaar nog werd verboden bij het WK voor mannen in Qatar.

De FIFA geeft de 32 deelnemers aan het WK de keuze om uit acht banden kiezen, elk met een verschillende betekenis. De wereldvoetbalbond besloot daartoe nadat er in Qatar veel ophef was rond het verbod op de OneLove-band. Verschillende speelsters uit de wereld waren bij het proces betrokken, onder wie Spitse.

De band die Nederland nu voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland gekozen heeft, lijkt qua kleuren en het bijbehorende hartje veel op de OneLove-band. Op de band staat de tekst Unite for Inclusion (Verenig voor Inclusie).

"Deze band sluit het dichtste aan bij wat we al jaren proberen uit te dragen naar onze fans: inclusie van alles", lichtte routinier Groenen donderdag de keuze toe. "Als groep voelen we het meeste hierbij. We staan ook achter de andere thema's, maar die zijn voor ons wat verder van huis. Ze zijn niet minder belangrijk."

Groenen beschouwt het als een goede ontwikkeling dat Nederland een band voor inclusie mag dragen tijdens een toernooi van de FIFA. "Ik zie het een beetje als een overwinning. Het is een stap naar voren. Alles is nog niet ideaal. Ik hoop dat het zich blijf doorzetten."

"Het is voor nu belangrijk om af en toe een middenweg te zoeken. De FIFA heeft deze opties aangeboden. Wij vinden dit oké. De FIFA ziet dit als een stap om dichterbij naar ons te komen. Dat is een stap de goede kant op. Daar moet je niet te negatief over zijn, ondanks dat het voor iedereen altijd beter kan."

De acht banden die de FIFA beschikbaar stelde voor het WK. Foto: FIFA

'We moeten het niet groter maken dan het is'

Groenen vertelde dat er binnen het team verschillende meningen waren bij de keuze voor de band. "Het ging eerlijk gezegd op en neer. Er waren mensen die het een leuk idee vonden om alles te doen, er waren mensen die één thema hadden en daar ook bij wilden blijven."

De leidersgroep van Oranje, bestaande uit Spitse, Groenen, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens, hakte uiteindelijk de knoop door. Volgens Groenen was "er geen verkeerde keuze". "Maar ik zou nooit willen dat Sherida een band zou dragen waar ze zich niet prettig bij zou voelen."

Volgens Groenen moet er vooral niet te veel uit de keuze voor de band gezocht worden. "Het is maar een band, dat moet ik er echt even bij zeggen. Het is belangrijk, maar we moeten het niet groter maken dan het is."