Emoties bij Nieuw-Zeeland na eerste WK-zege ooit: 'Alles is mogelijk'

De emoties liepen donderdag hoog op bij de voetbalsters van Nieuw-Zeeland, die het WK in eigen land begonnen met een verrassende 1-0-overwinning op Noorwegen. Het was hun eerste WK-zege ooit.

Nieuw-Zeeland was tegen de verwachting in beter dan Noorwegen, dat tot de outsiders behoort in de strijd om de wereldtitel. Het winnende doelpunt kwam vlak na rust op naam van Hannah Wilkinson.

"Ik ben zó trots, we hebben hier zó lang voor gevochten. We hebben vanaf het begin in onszelf geloofd. Dit is een droom die uitkomt", zei aanvoerster Ali Riley huilend van blijdschap.

De verdediger stond tijdens het volkslied al met een brede lach op het veld. Ze genoot van de sfeer in stadion Eden Park en hoopt dat het WK aanslaat in Nieuw-Zeeland en daarbuiten.

"We wilden de jonge vrouwen en mannen in dit land en over de hele wereld inspireren", zei de 35-jarige Riley. "Ik denk dat we dat vanavond wel hebben gedaan. Alles is mogelijk."

Bondscoach Klimková: 'Wát een begin'

Jitka Klimková, de Tsjechische bondscoach van Nieuw-Zeeland, was eveneens dolgelukkig met de verrassende overwinning. "Ik ben heel trots en heel blij. Wát een begin", zei ze.

"Ik geloofde erin en we hebben het geflikt. Het was emotioneel en dat is het nog steeds. Deze spelersgroep verdiende het vandaag om te winnen en het is geweldig dat het voor het oog van 42.000 toeschouwers gebeurde."