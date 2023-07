Nieuw-Zeeland verrast Noorwegen in overschaduwde openingswedstrijd WK

Nieuw-Zeeland heeft donderdag verrassend afgerekend met Noorwegen in de openingswedstrijd van het WK. Het gastland was met 1-0 te sterk voor de Noren, die gelden als outsider voor de titel. Het duel werd overschaduwd door de schietpartij in Auckland.

Na de openingsceremonie en een minuut stilte vanwege de gebeurtenissen in Auckland eerder op donderdag rolde de bal voor het eerst dit WK. Nieuw-Zeeland nam vanaf de eerste minuut het initiatief tegen Noorwegen, dat met topspeelsters Ada Hegerberg (Lyon), Guro Reiten (Chelsea) en Caroline Graham Hansen (FC Barcelona) over een sterke selectie beschikt.

De kwartfinalist van het vorige WK liep in de eerste helft achter de feiten aan, terwijl Nieuw-Zeeland gesteund door het thuispubliek in Eden Park een aantal kansen creëerde. De speelsters gingen desondanks met een 0-0-tussenstand richting de kleedkamer.

Een paar minuten na rust tekende Nieuw-Zeeland via een perfect uitgespeelde counter voor de eerste treffer van dit WK. Jacqui Hand leverde de voorzet, waarna Hannah Wilkinson overtuigend binnentikte. Indiah-Paige Riley leek de score na een uur te verdubbelen, maar Aurora Mikalsen leverde een prachtige redding.

Noorwegen was met een schot op de lat van Tuva Hansen nog dicht bij de gelijkmaker. Een paar minuten later kreeg Nieuw-Zeeland na tussenkomst van de VAR een penalty, maar Ria Percival verzuimde de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Haar schot van 11 meter spatte uiteen op de lat.