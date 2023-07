Jonker laakt FIFA in soap rond veld Oranje: 'Amateurisme van de bovenste plank'

Andries Jonker heeft geen goed woord over voor de FIFA in de soap rond het trainingsveld van de Nederlandse voetbalsters in Tauranga. De bondscoach zegt dat er beloftes zijn gebroken en vindt de klucht voorafgaand aan het WK "amateurisme van de bovenste plank".

De speelsters ontdekten woensdag tijdens de eerste training op de Bay Oval in Tauranga dat ter hoogte van de middenlijn een grote plaat van leem onder het gras lag. Die is afkomstig uit het cricket. Het veld op de Bay Oval is doorgaans een cricketveld.

Volgens Jonker was teammanager Sonja van Geerenstein in oktober en februari beloofd dat de plaat tijdig uit het veld zou worden gehaald, zodat Oranje bij aankomst over een "perfect veld" zou beschikken. Tauranga is de vaste uitvalsbasis van Oranje tijdens de groepsfase van het WK.

Die belofte bleek niet te zijn waargemaakt. De teammanager deed daarom donderdagochtend (lokale tijd) haar beklag bij de FIFA. Een dag daarvoor hadden assistenten Arvid Smit en Janneke Bijl en inspanningsfysioloog Niels de Vries al naar andere trainingslocaties in Tauranga gezocht, zonder resultaat.

"Een meneer van de FIFA is toen langsgekomen en vertelde ons met een fietspomp in de hand hoe hard het veld was en wat we zouden kunnen doen om het veld beter te krijgen", zei Jonker. "Ik zei toen: 'Meneer, bent u klaar? Luister, ik kom uit West-Europa, Nederland, Amsterdam en ik ga nu heel duidelijk tegen u zijn. Als het te duidelijk voor u is, moet u het zeggen. Is dat goed? Ja?'"

Oranje stond donderdagavond nog op het beruchte veld in Tauranga. Foto: Getty Images

Jonker tegen official: 'Wij zijn heel boos'

Jonker herhaalde na afloop van de avondtraining tegen de vijf verslaggevers precies wat hij eerder op de dag tegen de FIFA-official had verteld. "'Wij zijn in oktober en in februari hier geweest en ons is een goed veld beloofd. Wij zijn bijzonder teleurgesteld en heel boos dat dit niet het geval is. U kunt daar persoonlijk niks aan doen, u bent vol goede moed om het beter te maken, maar wij zijn niet tevreden'."

"'Wij willen een goede eerste wedstrijd spelen, wij willen een topvoorbereiding hebben en een toptoernooi draaien. Wij vinden onszelf een topteam en dit past er niet bij. Dit is amateurisme van de bovenste plank!' Ik bood nogmaals mijn excuses aan, ik wilde geen ruzie met die man maken."

Volgens Jonker is zijn boodschap duidelijk overgekomen op de betreffende official. "De FIFA is een heel grote organisatie, maar daar is dit wel aangekomen. Jan Dirk van der Zee (directeur KNVB, red) is bij de openingswedstrijd in Auckland (Nieuw-Zeeland-Noorwegen, red.) en heeft daar ook aan de bel getrokken. Ik word gehinderd in mijn voorbereiding."

Jonker benadrukte dat zijn monoloog richting de afgereisde FIFA-official niet persoonlijk bedoeld was. "Hij probeerde het op te lossen en het probleem kleiner te maken. Maar daar heb ik niks aan. Dit is een megaprobleem voor ons."

De speelsters trainden voorlopig om het harde gedeelte van het veld heen. Foto: ANP

'Ik dacht: wat is dit nou?'

In een digitale persbijeenkomst was Jonker woensdag nog mild over de situatie, omdat ferme oneliners volgens hem alleen maar zouden afleiden van de voorbereiding. Maar een dag later sprak de bondscoach zonder rem over 'plankjesgate'.

Zoals over zijn eerste reactie toen hij zag en hoorde dat de plank er nog steeds lag. "Ik dacht: wat is dit nou? En ik zei gelijk: 'Ik ga hier niet op trainen, dat is gevaarlijk'. Dat plaatje is harder dan kunstgras."

Jonker nam na het gesprek de aanwezige verslaggevers in de stromende regen mee het veld op om duidelijk te maken wat het probleem is. De verslaggever van NU.nl merkte al stampend dat er een groot verschil zit tussen het 'gewone' veld en het gedeelte van de mat waar de plaat onder ligt. Dat laatste stuk, zo'n 35 bij 20 meter groot, voelde veel harder aan.

Jonker: "Als iemand er met zijn knie op valt, heb je in elk geval je knie gekneusd. Als je op je schouder valt, heb je een probleem, want niet iedereen heeft op judo gezeten. En ze moeten van gras naar die plaat, dat is niet goed voor spieren en pezen die op spanning staan in deze fase. Ik heb gezegd: hier gaan we niet op voetballen."

Donderdag stond Oranje echter weer op het beruchte veld, omdat Oranje in Tauranga geen goed alternatief kon vinden. Nederland zal daarom vrijdag waarschijnlijk in Hamilton gaan trainen, op anderhalf uur rijden van Tauranga, zodat Oranje wedstrijdgericht kan trainen richting het eerste WK-duel van zondag met Portugal. Donderdag wordt daar een knoop over doorgehakt.