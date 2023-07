Oranje gaat ook vrijdag op 'gevaarlijk' veld trainen omdat het niet anders kan

Het Nederlands elftal gaat ook vrijdag op het beruchte cricketveld in Tauranga trainen, hoewel er een "gevaarlijke" plaat onder het gras ligt. Volgens de KNVB kan het niet anders.

Na het fiasco woensdag op de eerste trainingsdag heeft Nederland gezocht naar uitwijkmogelijkheden in Tauranga, waar Oranje tijdens de groepsfase van het WK verblijft. Assistenten Arvid Smit en Janneke Bijl en inspanningsfysioloog Niels de Vries bekeken zes opties in en rondom de stad, maar die bleken allemaal niet te voldoen aan de kwaliteitswensen.

In Nieuw-Zeeland zijn weinig voetbalvelden. Vooral rugby en cricket zijn erg populair in het land. "Het beste veld was net ingezaaid", zei bondscoach Andries Jonker donderdag na een uithaal richting de FIFA. "Het slechtste veld was een veld waar niks aan gedaan was. Arvid noemde het veld 3 van een kleine amateurclub die het veld nog heeft liggen."

Daarom trainde Oranje donderdag nog twee keer op het beruchte cricketveld. Ondertussen keek de staf van het Nederlands elftal naar alternatieven voor de training van vrijdag. Een daarvan was uitwijken naar Hamilton, op anderhalf uur rijden van Tauranga.

Een woordvoerder van de KNVB laat donderdagavond (lokale tijd) weten dat de bond van die optie heeft afgezien. De trainingslocatie in Hamilton zag er "goed" uit, maar de extra reistijd is "doorslaggevend geweest". Zaterdag wacht Oranje een vlucht van twee uur naar Dunedin, waar een dag later om 9.30 uur (Nederlandse tijd) de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal op het programma staat.

Damaris Egurrola en haar ploeggenoten stonden donderdag 'gewoon' op het cricketveld in Tauranga. Foto: Getty Images

'Mijn grote voordeel is die grijze haren'

Jonker vertelde eerder op de dag wat het voor Oranje zou betekenen als ze vrijdag zouden moeten uitwijken naar Hamilton. "Het klinkt allemaal makkelijk, maar dat is het niet", benadrukte de bondscoach.

"Als we tussen 9.00 uur en 10.00 uur ontbijten, zijn we om 12.00 uur in Hamilton en kunnen we pas om 12.30 uur beginnen aan de training. Dan zijn we om 14.00 uur klaar, moeten we nog douchen en gaan eten. Dan zijn we 17.30 uur of 18.00 uur uur terug. En dat allemaal voor één training."

Jonker haalde weliswaar uit naar de FIFA, maar zegt rustig te blijven onder de nieuwe soap. Het is al de derde keer dat er gedoe is rondom een veld van Oranje in de WK-voorbereiding. Eerder lagen er glas en steentjes op een veld voor een oefenwedstrijd in Escharen en was het trainingsveld in Sydney niet goed. Daarop week de ploeg uit naar een veld van een kostschool.