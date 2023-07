Oranje blijft voorlopig op 'gevaarlijk' cricketveld trainen, uitwijken nog steeds optie

Het Nederlands elftal heeft donderdag wederom op het cricketveld in Tauranga getraind, ondanks dat er een "gevaarlijke" plaat onder het gras ligt. Na een mislukte zoektocht in de Nieuw-Zeelandse stad is uitwijken nog steeds een optie, laat een KNVB-woordvoerder weten.

De KNVB heeft na het fiasco op de eerste trainingsdag gezocht naar uitwijkmogelijkheden in Tauranga, waar Nederland tijdens de groepsfase van het WK verblijft. De bond bekeek zes opties in en rondom de stad, maar die bleken allemaal niet te voldoen aan de kwaliteitswensen. In Nieuw-Zeeland zijn weinig voetbalvelden. Vooral rugby en cricket zijn erg populair in het land.

Daarmee is de zoektocht van de bond naar alternatieven niet gestopt. De KNVB bekijkt momenteel of Oranje vrijdag kan trainen in Hamilton, op anderhalf uur rijden van het spelershotel in Tauranga. Op die dag wil bondscoach Andries Jonker een partijspel doen met zijn basisteam. Dat is op het cricketveld te gevaarlijk.

Een ander alternatief is dat Nederland vrijdag al vertrekt naar Dunedin, dat op twee uur vliegen van Tauranga ligt. In die stad op het Zuidereiland speelt Nederland zondag zijn eerste wedstrijd van dit WK, tegen Portugal (aftrap 9.30 uur Nederlandse tijd).

Die optie is wel een logistieke monsterklus voor de KNVB: er zou op zeer korte termijn voor 25 speelsters en zeker 25 stafleden een extra overnachting moeten worden geregeld. Later op de dag wordt er een knoop over doorgehakt.

Damaris Egurrola en haar ploeggenoten stonden donderdag 'gewoon' op het cricketveld in Tauranga. Foto: Getty Images

Oranje trainde donderdag nog wel op cricketveld

Zo krijgt de saga rond het veld in Nieuw-Zeeland weer een vervolg. De speelsters ontdekten woensdag tijdens de eerste training op de Bay Oval in Tauranga dat ter hoogte van de middenlijn een grote plaat onder het gras ligt. Die is afkomstig uit het cricket. Het veld op de Bay Oval is doorgaans een cricketveld.

Oranje zette het gedeelte af en trainde er volledig omheen, omdat het er volgens bondscoach Jonker "gevaarlijk" was. Aanvoerder Sherida Spitse noemde de situatie "heel vervelend". Het fiasco was te wijten aan de FIFA. De wereldvoetbalbond heeft het veld uitgekozen en ter beschikking gesteld van Oranje.

Het was al de derde keer dat er gedoe was rondom een veld waarop Nederland traint of speelt in de WK-voorbereiding. Vorige maand kon een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse voetbalsters onder negentien jaar in Escharen niet doorgaan omdat er glas en steentjes op het veld lagen. In Sydney bleek het veld van Sydney FC bij aankomst een "tapijt". Daarom week Oranje uit naar een kostschool.