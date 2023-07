Vlak voor WK-start schietpartij in Nieuw-Zeeland: drie doden, onder wie schutter

Nieuw-Zeeland is op de eerste dag van het WK voetbal voor vrouwen opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. Een man schoot donderdag twee mensen dood in Auckland, zo'n twaalf uur voor de aftrap van het toernooi in die stad. De schutter overleed ook.

Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig. Onder de gewonden zijn ook politieagenten.

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins gaat het om een opzichzelfstaand incident en heeft de schietpartij geen terroristisch, politiek of ideologisch motief. Het WK zal om die reden doorgaan zoals gepland, voegde hij daar op een persconferentie aan toe. Nieuw-Zeeland organiseert samen met Australië tot en met 20 augustus het WK voetbal voor vrouwen.

De schietpartij vond om 7.22 uur lokale tijd plaats op een bouwplaats in het zakelijke district van Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Een man met een shotgun bestormde een gebouw waar op dat moment tientallen bouwvakkers aan het werk waren.

Volgens de politie schoot de man om zich heen en doodde hij daarbij twee personen. Kort na een vuurgevecht met de politie werd de schutter dood aangetroffen in een liftschacht. Tientallen bouwvakkers hielden zich schuil op het dak van het gebouw.

De schutter is een 24-jarige man die huisarrest had vanwege huiselijk geweld. Volgens de politie mocht hij bij wijze van uitzondering wel op de bouwplaats werken. Volgens The New Zealand Herald had de man een enkelband om. De politie zei geen signalen te hebben ontvangen dat hij een groot risico voor de samenleving vormde.

Schietpartij vlak bij hotel van Noors en Filipijns team

De schietpartij vond plaats op enkele honderden meters van een fanplein en het teamhotel van de voetbalsters van Noorwegen en de Filipijnen. Noorwegen opent donderdag om 19.00 uur lokale tijd (9.00 uur in Nederland) het WK tegen Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt in Eden Park, het grootste stadion van Nieuw-Zeeland.

De speelsters van Noorwegen werden in alle vroegte wakker van het geluid van helikopters en sirenes van hulpdiensten, vertelde aanvoerder Maren Mjelde. "We wisten in eerste instantie niet wat er aan de hand was, maar uiteindelijk kwamen er updates via de tv en de lokale media."

Volgens Mjelde heeft de Noorse ploeg zich voortdurend veilig gevoeld. "De FIFA heeft een goed beveiligingssysteem in het hotel geregeld en we hebben ook een eigen beveiliger bij ons. We bereiden ons voor op de wedstrijd zoals we anders ook zouden doen."

Inwoners van Auckland zijn opgeroepen om thuis te blijven, omdat het openbaar vervoer volledig stil is komen te liggen door afzettingen in het centrum. Ook een festival voor voetbalfans is tot nader order uitgesteld.

De voetbalsters van de Filipijnen werden onder begeleiding naar de spelersbus gebracht. Foto: AP

Oranje speelt voorlopig niet in Auckland

De Nederlandse voetbalsters verblijven momenteel in de Nieuw-Zeelandse stad Tauranga, op zo'n drie uur rijden van Auckland. Nederland komt in de groepsfase niet in de grootste stad van Nieuw-Zeeland.

Oranje speelt zondag in Dunedin zijn eerste WK-wedstrijd, tegen Portugal. Daarna doet het team respectievelijk Wellington (volgende week donderdag tegen de Verenigde Staten) en opnieuw Dunedin (op 1 augustus tegen Vietnam) aan.

"Vandaag zijn onze gedachten bij de slachtoffers van de schietpartij in Auckland", meldde de KNVB via Twitter. De Amerikaanse voetbalbond zei in een verklaring "ontzettend bedroefd te zijn omdat wapengeweld mensenlevens heeft gekost". Veel Amerikaanse speelsters hebben zich in het verleden uitgesproken voor strengere wapenwetgeving in eigen land.

Ook de FIFA betuigde medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers. In een verklaring liet de wereldvoetbalbond ook weten dat voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura spoedoverleg met de Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben gevoerd over het WK.

"De FIFA heeft vernomen dat dit een opzichzelfstaand incident was dat geen verband hield met de voetbalactiviteiten hier. De openingswedstrijd vanavond in Eden Park zal daarom doorgaan zoals gepland."