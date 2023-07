Weer gedoe rond veld van Oranje: speelsters ontdekken harde plaat bij middenlijn

Er is weer gedoe rond een veld waarop de Nederlandse voetbalsters trainen in de aanloop naar het WK in Australië in Nieuw-Zeeland. Bij aankomst in Nieuw-Zeeland bleek een harde plaat onder het gras bij de middencirkel te liggen.

Het gaat volgens bondscoach Andries Jonker om een stuk van 30 bij 25 centimeter rond de middenlijn. Het trainingsveld van Oranje in de Nieuw-Zeelandse stad Tauranga is normaal gesproken een cricketveld. Op het gedeelte waar de plaat ligt, loopt de slagman.

Richting de eerste training van Oranje is er gras over de plaat gelegd, zonder het gewenste resultaat. "Het zag er geweldig uit van boven, maar je voelt dat het anders is als je eroverheen loopt", zegt Jonker. "Speelsters voelden het ook meteen. We hebben er vandaag omheen gelopen. Het is niet ideaal, het is gevaarlijk."

Het fiasco rond het veld bij de Bay Oval in de Nieuw-Zeelandse stad Tauranga is te wijten aan de de FIFA: de wereldvoetbalbond heeft het veld uitgekozen en ter beschikking gesteld aan Oranje. De KNVB overlegt momenteel met de FIFA over een oplossing.

Uitwijken naar een andere trainingslocatie is een optie, zegt Jonker. Voor Oranje is haast geboden. Zondag staat de eerste wedstrijd tegen Portugal al op het programma. Dat duel wordt weliswaar ergens anders gespeeld (in Dunedin), maar daarna keren de voetbalsters terug naar Tauranga. De Bay Oval in de Nieuw-Zeelandse stad is de vaste uitvalsbasis van Oranje tijdens het WK.

De voetbalsters trainden om de harde plaat heen. Foto: Getty Images

'Geen sprake van paniek bij Oranje'

Het is al de derde keer in de WK-voorbereiding dat er gedoe is rond het veld van Oranje. Vorige maand bleek voor de oefenwedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar dat er steentjes en glas lagen op het veld van amateurclub EGS'20 uit het Brabantse Escharen.

Tijdens de trainingsstage in Sydney van ruim een week geleden ging het weer mis. Bij aankomst bleek het trainingsveld van Sydney FC een "tapijt". Daarom weken de speelsters na de eerste trainingsdag in Australië uit naar een voetbalveld van een privéschool.

Jonker zegt ook nu niet in paniek te raken door het gedoe rond het veld, ook al staat het WK voor de deur. "Het is zoals het is. Ik heb voorafgaand aan deze reis gezegd dat er heus wel wat fout zou gaan, omdat het zo'n omvangrijke trip is. Waarvan akte. Het heeft voor mij geen enkele zin in paniek te raken en dingen te roepen."

Jonker weigerde ook de FIFA af te vallen. "Zij zullen in deze omgeving naar de beste faciliteiten gekeken hebben. De andere kant is namelijk: er is een aparte kleedkamer voor de speelsters, voor de mannelijke en vrouwelijke staf en medische staf. Er is ook nog een aparte ruimte voor de pers. Ik weet niet of de plaatselijke voetbalclub ook al die faciliteiten heeft. Maar elk team hier zou zeggen: die plaat, moet dat?"