Maori komen terug op 'hakarel' bij ontvangstceremonie Oranje: 'Heel mooi gebaar'

Met een ceremonie vol rituelen verwelkomden de Maori de Nederlandse voetbalsters woensdag in Nieuw-Zeeland. De Maori kwamen ook terug op de 'hakarel'. Reportage van een bijzondere ochtend in Tauranga voor de start van het WK.

Vier mannen met niet meer aan dan een schaamlap staan even voor het middaguur langs een trainingsveld in Tauranga. Ze slaken kreten in het Maori en maken bewegingen met een traditioneel steekwapen.

Als ze even op hun plaats hebben getrappeld, stappen ze in de maat naar voren om het Nederlands elftal op te halen. Alleen het geratel van fotocamera's doorbreekt de stilte op Bay Oval, het trainingscomplex van Oranje in Tauranga.

Dat is het begin van de bijna een uur durende welkomstceremonie door de Maori voor de speelsters en stafleden van Oranje. Zonder ook maar een woord te zeggen stappen de vrouwen het veld op, stuk voor stuk strak in pak en met witte schoenen aan van de kledingsponsor.

Aandachtig luisteren ze naar het gezang en de speeches. Daarna zingen en dansen ze op Zie Die Leeuwinnen van Claudia de Breij. Cadeaus worden uitgewisseld. Bondscoach Andries Jonker geeft een oranje shirt met handtekeningen cadeau en krijgt een doos armbanden gemaakt van speciale steentjes uit Nieuw-Zeeland.

Maar Oranje wacht ook gespannen af of de Maori nog terugkomen op hét hakafilmpje. Daarin leken Sherida Spitse en Merel van Dongen de spot te drijven met de haka, de rituele dans van de Maori. Van Dongen en Jonker ontkenden dat weliswaar, maar de rel was al geboren. En dat was de Maori ook niet ontgaan, zo blijkt.

'Het was een warme ontvangst'

Tijdens een van de speeches kwam de rel "heel kort" ter sprake volgens Ard van der Vorst, de Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland. De vijf meegereisde verslaggevers verstonden het niet omdat de speeches in het Maori werden gehouden en er geen vertaling beschikbaar was.

"Er werd gezegd dat het team hier is om te leren en dat de Maori ze daarmee zullen helpen", vertelt Van der Vorst. "Dat vond ik een heel mooi gebaar. Het was een warme ontvangst. Voor de Maori is het belangrijk dat het Nederlands elftal hier deel uitmaakt van Tauranga en hun founders, zoals ze dat zeggen."

Jonker wist dat de Maori kort zouden terugkomen op de rel. Hij had daar vrede mee. Met Van Dongen had hij afgestemd dat ze zouden herhalen dat ze niemand met het filmpje wilden beledigen en het "volkomen onbedoeld" was geweest, zoals ze al eerder tegen NU.nl zeiden.

De bondscoach had zijn speelsters goed voorbereid op de ceremonie. Bij de loting in oktober had hij ervaren dat de 'welkomsthaka' lang duurde. Toen merkte hij dat mensen in de zaal erdoorheen gingen praten.

"In zo'n klein gezelschap kun je dat niet doen, en zeker nu niet. Ik heb aangegeven dat de speelsters moesten kijken en luisteren naar wat er gebeurt, ook al begrijpen ze er niet zo veel van. Deze mensen zijn heel oprecht en bedoelen het goed. Wij moeten er al helemaal de spot niet mee gaan drijven of gebaren gaan maken."

De Oranje-delegatie luisterde aandachtig naar de speeches in het Maori. Foto: Getty Images

'Het was superbijzonder'

Jonker, Jill Roord en Dominique Janssen noemden de welkomsthaka allemaal "indrukwekkend". "Het was superbijzonder", zegt Janssen. "Zeker met die vier grote mannen die ons een soort van kwamen ophalen. Ik had het nog nooit eerder gezien. Het was bijzonder dat we dit mochten meemaken." Roord: "Ik denk dat heel veel meiden onder de indruk waren."

Of het muzikale optreden van Oranje net zoveel indruk op de Maori heeft gemaakt, is de vraag. "Was het vals?", vraagt Roord met een glimlach. "Prima, haha. We hebben een makkelijke groep." De keuze voor Zie Die Leeuwinnen was niet moeilijk. "Het liedje is voor ons geschreven. Iedereen kent het en het heeft succes opgeleverd. Het is een beetje ons nummer."