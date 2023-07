WK leeft nog niet in Nieuw-Zeeland: Infantino roept op kaartjes te kopen

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft Nieuw-Zeelanders woensdag opgeroepen om kaarten te kopen voor het WK. De groepswedstrijden van de voetbalsters van het gastland zijn een dag voor aanvang nog niet uitverkocht. Datzelfde geldt voor een groot deel van de andere 28 duels in het land.

Volgens de FIFA is er desondanks al een recordaantal kaarten verkocht voor het evenement in Australië en Nieuw-Zeeland: bijna 1,4 miljoen. Minder dan een kwart daarvan is echter voor wedstrijden die zich in Nieuw-Zeeland afspelen.

Infantino deed zijn oproep tijdens een persmoment in Nieuw-Zeeland. "Het is nog niet te laat. We hebben jullie nodig, kom naar de wedstrijden kijken", zei hij. "Grijp het moment, om zo te laten zien hoe trots je bent op wat je hebt bereikt in Nieuw-Zeeland en Australië."

Reclames bij bushokjes en stadions, via de radio en op sociale media hebben nog niet veel succes. "Ik geloof niet dat kiwi's beseffen dat we hier met een historisch evenement te maken hebben", zei de Nieuw-Zeelandse sportcommentator Alice Soper dinsdag al.

'Worden pas enthousiast als het is begonnen'

De sfeer in Nieuw-Zeeland omschrijft Soper twee dagen voor het begin van het toernooi nog als "wat slaperig". Volgens haar zit dat in de volksaard van Nieuw-Zeelanders. "Wij worden pas enthousiast als het feest al is begonnen. Hopelijk neemt de belangstelling na de eerste wedstrijden toe."

Daar komt bij dat vrouwenvoetbal in het op rugby gefocuste Nieuw-Zeeland "een minderheid van een minderheid" is, stelt Soper. Zo is er binnen Nieuw-Zeeland geen officiële voetbalcompetitie voor vrouwen.

Nieuw-Zeeland speelt donderdag om 9.00 uur (Nederlandse tijd) in Auckland de openingswedstrijd van het WK tegen Noorwegen. Daar zijn dus nog kaarten voor beschikbaar. Voor de eerste wedstrijd van Australië (donderdag om 12.00 uur tegen Ierland) zijn alle 80.000 kaarten al enige tijd verkocht.