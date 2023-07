Vroeg de tv aan (of nachtbraken) voor Oranje: dit moet je weten over het WK

Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland gaat donderdag van start. Voor Nederland begint het toernooi pas zondag. Wat moet je weten over dit WK? NU.nl zet het allemaal voor je op een rij.

Volle kroegen, uitpuilende pleinen in grote steden en miljoenen mensen voor de televisie. Het zijn op zomeravonden normale taferelen in Nederland tijdens toernooien van het Nederlands elftal, ook al is dat vooral bij de mannen zo.

Maar tijdens het aankomende WK van de voetbalsters zal daar niks van terechtkomen. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een mondiale eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland gespeeld en dat is slecht nieuws voor de Nederlandse volgers.

Veel fans zien af van een stadionbezoek, omdat de trip naar de andere kant van de wereld duizenden euro's en tientallen uren vliegen kost. Maximaal enkele honderden 'diehards' hebben het er voor over, schat de KNVB.

Maar ook voor de televisiekijker wordt het een beproeving om Oranje te volgen. Dat heeft alles te maken met het immense tijdsverschil. In Australië is het zeker zes uur later dan in Nederland, in Nieuw-Zeeland tien uur. En laat Oranje net alle groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland spelen.

Dat betekent dat de duels met Portugal (zondag) en Vietnam (1 augustus) in de ochtend tijdens kantooruren gespeeld worden. Voor de topwedstrijd tegen de Verenigde Staten is het volgende week donderdag zelfs nachtbraken geblazen. Nederland speelt dan om 3.00 uur (Nederlandse tijd) de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden.

De WK-duels van Oranje 23 juli om 9.30 uur: Nederland-Portugal

27 juli om 3.00 uur: Verenigde Staten-Nederland

1 augustus om 9.00 uur: Vietnam-Nederland

Favorieten: VS, Engeland en Duitsland

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Nederland weer de WK-finale haalt. Sinds het verloren duel in Lyon met de VS (2-0) is Oranje met bijna exact dezelfde ploeg achterop geraakt. Vorig jaar strandde Nederland op het EK als titelverdediger al in de kwartfinales.

Titelverdediger Verenigde Staten wordt als de topfavoriet voor de eindzege beschouwd. Maar Duitsland, Frankrijk, Spanje en vooral het Engeland van Sarina Wiegman lijken het de viervoudig wereldkampioen moeilijker dan ooit te kunnen maken.

Na de komst van bondscoach Andries Jonker heeft Oranje de zaken een stuk beter voor elkaar. Nederland wordt daarom als een outsider gezien, net als gastland Australië. Oranje moet het tijdens het WK wel doen zonder topspits Vivianne Miedema. Zij is geveld door een zware knieblessure. De grote vraag is wie er nu gaat scoren voor Oranje.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Met drie landgenoten in Australië en Nieuw-Zeeland is Nederland wel (gedeeld) wereldkampioen qua aantal bondscoaches. Naast Jonker en Wiegman staat Vera Pauw op het hoogste podium, als bondscoach van WK-debutant Ierland. Nederland deelt de primeur met Frankrijk en Zweden.

Pauw komt donderdag al in actie met Ierland, als gastland Australië om 12.00 uur (Nederlandse tijd) de tegenstander is in het uitverkochte Stadium Australia (capaciteit 81.500). Het is niet de openingswedstrijd van dit WK. Dat is Nieuw-Zeeland-Noorwegen (9.00 uur).

Altijd ophef, nu over prijzengeld

Op een WK is ophef nooit ver weg. Nederland weet inmiddels wat het is, na de rel rond het filmpje met Sherida Spitse en Merel van Dongen waarin ze de haka leken te imiteren. Spanje ging om soortgelijke redenen door het stof. Het is allemaal een peulenschil vergeleken bij de campagne van de Australische voetbalsters tegen de FIFA.

De speelsters van het gastland vinden het onbegrijpelijk dat het prijzengeld op dit WK (zo'n 100 miljoen euro) niet zo hoog is als bij de laatste editie voor mannen in Qatar (zo'n 400 miljoen euro). In een video spraken ze hun afkeur uit. Het prijzengeld voor het huidige WK ligt wel vier keer hoger dan vier jaar geleden (zo'n 25 miljoen euro).

En wat te denken van een beschuldiging van een Zambiaanse speelster in The Guardian? Ze zei dat bondscoach Bruce Mwape seks had met voetbalsters in ruil voor een plek in de WK-selectie. Mwape ontkende, maar een internationale rel was geboren.

Gevreesd wordt ook voor 'telraamwedstrijden' in Australië en Nieuw-Zeeland. Het WK bestaat voor het eerst in de geschiedenis uit 32 landen, waardoor onder meer Vietnam, de Filipijnen en Marokko kunnen debuteren op deze mondiale eindronde.

De 13-0-zege van de VS op Thailand in 2019 zou dus zomaar navolging kunnen krijgen bij VS-Vietnam, Duitsland-Marokko of Spanje-Zambia. En dat schaadt het aanzien van het vrouwenvoetbal, net nu dat op zijn hoogtepunt staat. Iedereen hoopt dat dat dan voor 20 augustus vergeten is. Dan is de finale in Sydney, het grote feestje van dit WK.