Oranje vijf dagen voor eerste WK-duel aangekomen in Nieuw-Zeeland

De selectie van Oranje is dinsdag, met een uur vertraging, geland in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker stapte meteen in een bus naar Tauranga.

Oranje wilde eigenlijk per vliegtuig naar die plaats op het Noordereiland, waar het basiskamp is. Dat kon volgens een KNVB-woordvoerder niet, omdat er geen lijnvlucht voor de delegatie van zo'n zestig mensen te regelen was. Van Auckland naar Tauranga is het zo'n 2,5 uur rijden.

"De reis was prima", zei Daniëlle van de Donk bij aankomst. Oranje had het grootste deel van de ruim 18.000 kilometer lange reis vanuit Nederland er al eerder op zitten. De speelsters vertrokken anderhalve week geleden vanuit Nederland naar Sydney, waar ze de afgelopen week trainden en acclimatiseerden.

Vanuit die Australische stad was het nog zo'n drie uur vliegen naar Auckland. "Het voelt wel apart om er nu echt te zijn", zei middenvelder Jackie Groenen bij aankomst op de Nieuw-Zeelandse luchthaven.

Ook in Nieuw-Zeeland zal Oranje nog regelmatig in het vliegtuig zitten. In de groepsfase volgen nog zeker zes binnenlandse chartervluchten naar de speelsteden Dunedin en Wellington. De FIFA heeft voor ieder van de 32 deelnemende nationale teams een vliegtuig geregeld.

Oranje speelt zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Portugal. Wereldkampioen de Verenigde Staten en Vietnam zijn de andere tegenstanders in de poule.

