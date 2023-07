'Moeder' Spitse heeft lak aan kritiek: 'WK m'n laatste kunstje? Sowieso niet'

Sherida Spitse krijgt voor elk toernooi de vraag of het haar laatste kunstje wordt. Ook voor het WK is het antwoord van de recordinternational nee. Een gesprek over kritiek, extra trainingen en haar toekomst. "Ik heb niet het gevoel dat ik achteraan loop."

Ja, ze is 33 jaar. En ja, ze is de oudste speelster van het Nederlands team. "Maar we hebben meerdere mensen die 30 jaar of ouder zijn. Ik heb het idee dat het altijd alleen maar over mij gaat", zegt Spitse een maand voor het WK in een hotel in Horst aan de Maas.

Vlak voor haar zevende eindtoernooi weet Spitse dat dé vragen weer gaan komen als ze plaatsneemt aan een tafel met drie journalisten. Is dit je laatste toernooi? Kan je nog wel mee? Wat vind je van de jeugd? En hoe kijk je tegen de kritiek aan?

Dat begon bij het WK van 2019, twee jaar nadat ze Oranje met haar gouden rechterbeen aan de Europese titel had geholpen. Sindsdien is het koorddansen voor de 'moeder', zoals haar bijnaam in het team luidt - ze balanceert op de dunne lijn tussen lof en kritiek.

Schrijf de recordinternational van Nederland (216 interlands) nooit af, wil Spitse tijdens het 28 minuten lange gesprek maar zeggen. Kijk de feiten er maar op na: onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker kreeg ze de aanvoerdersband weer om de arm geschoven, won ze de concurrentiestrijd van belofte Damaris Egurrola en wordt ze basisspeler op het WK.

Reden genoeg voor NU.nl om aan te schuiven bij Spitse. Het leverde een openhartig gesprek op, waarin de speelster van Ajax geen vraag uit de weg gaat. Afgemeten, maar eerlijk en geroutineerd geeft ze antwoord. Met als conclusie dat ze zelfs een buitenlands avontuur nog ziet zitten.

Je zevende eindtoernooi alweer.

"Ja, niet normaal hè? Ik sta er weleens bij stil, met name als ik op vakantie ben. Ik zit dus al de helft van mijn leven bij Oranje. Ik was 16 jaar toen ik begon en ben nu 33 jaar. Ik denk weleens: ik heb het toch maar effe gedaan. Of effe... niet effe. Maar ik heb het wel gedaan."

Voelt dit als je laatste kunstje?

"Nee, totaal niet. Die vraag krijg ik wel vaker: is dit al je laatste toernooi? Nee hoor. Ik ben nog lang niet klaar met het spelletje. Ik vind het nog steeds leuk. Als ik fit ben en het leuk blijf vinden, waarom zou ik dan niet zeker twee jaar langer kunnen doorspelen? Dat hangt ook af van hoe mijn lijf herstelt. Ik kan het nu nog niet zeggen. Maar ik denk nu niet dat dit mijn laatste kunstje is. Nee, sowieso niet."

Oude liefde roest niet.

"Zo is dat!"

Stefanie van der Gragt gaat stoppen na het WK, Kika van Es is gestopt. Twee speelsters uit de gouden generatie. Doet dat iets met jou?

"Het is zonde, maar dat gebeurt helaas in het voetbal. Het is ook wel logisch. Maar ik ga ze zeker missen."

Betrek je zoiets op jezelf?

"Nee. Het is niet zo dat ik denk: moet ik nu gaan kijken of ik moet gaan stoppen? Totaal niet. Ik voel me fit, ik vind het spel nog steeds leuk. Ik kan ook nog steeds mee. Als ik het gevoel krijg dat ik helemaal achteraan loop, dan moet ik stoppen. Maar dat gevoel heb ik nu totaal niet."

Cv Sherida Spitse Geboortedatum: 29 mei 1990

Positie: verdediger/middenvelder

Interlands: 216 (44 goals)

Clubs: sc Heerenveen (2007-2012), FC Twente (2012-2014), LSK Kvinner FK (2014-2017), FC Twente (2017-2018), Valerenga (2018-2020), Ajax (2021-heden)

Erelijst: Europees kampioen (2017), WK-zilver (2019), landstitels met FC Twente (2013, 2014), LSK Kvinner (2014, 2015, 2016, 2020) en Ajax (2023)

Hoe blijf je zo fit?

"Ja, trainen, trainen. Ik heb geen blessures gehad. Dat klop ik nu gelijk effe af. Ik laat er heel veel voor. Ik ben de hele tijd bezig met de vraag hoe ik mezelf kan uitdagen om weer fitter te worden. Ik zal nooit een heel ander type speler worden, maar ik kan wel fitter worden. Als je mij nu vergelijkt met 2017, ben ik fitter. Het spel is ook veranderd. Ik zal daarin mee moeten. Ik kan niet rustig een balletje rondpassen. Het niveau is omhooggegaan."

Fenna Kalma zei dat ze als speelster uit de Eredivisie wel steeds een stapje moest zetten in het Nederlands elftal.

"Dat is ook zo. Ik heb heel veel interlands gespeeld, dus ik weet wat het internationale niveau is. Ik kan me er wel aan optrekken. Bij de club moet ik soms wat anders doen omdat ik hier wil blijven spelen. Ik trainde afgelopen seizoen bijvoorbeeld meer op explosiviteit. Naarmate je ouder wordt, moet het explosieve er wel in blijven. Ik deed daarom bij Ajax soms niet mee aan een oefening, om apart met een trainer te kunnen oefenen."

Heeft bondscoach Andries Jonker hier een rol in gespeeld?

"Hij heeft me wel getriggerd, ja. Hij daagt me vaak uit en vraagt veel van ons. Ik zou willen dat er meer van dat soort trainers waren. Ik had gehoopt dat ik dit soort trainers eerder in mijn carrière was tegengekomen."

Is er niets in jou wat denkt: ik had ook lekker als trainer langs de lijn kunnen staan?

"Dat heb ik niet. Mijn ambitie is om trainer te worden, maar niet nu al. Ik heb mijn eerste twee trainersdiploma's al gehaald, maar voor het een-na-hoogste diploma kan ik nog niet gaan, omdat je daarvoor altijd aanwezig moet zijn. En als ik iets wil, wil ik het 100 procent goed doen. Die mentaliteit heb ik in mijn sport, maar ook daarnaast. Maar ik heb nooit zoiets van: ik heb er echt geen zin in vandaag. Nooit!"

Sherida Spitse bereidt zich voor op haar zevende eindtoernooi. Foto: Getty Images

Wat zijn de fijne momentjes waardoor je wil blijven doorgaan?

"Dat je weer mag trainen, met een groep op het veld mag staan en voornamelijk de wedstrijden mag spelen. Daar gaat het er echt om en daar komt ook druk bij kijken. Ik hou er wel van."

Verveelt het nou nooit, zeventien jaar trainen? Heb je nooit een dag het idee: vandaag hoeft het niet?

"Dat heb ik écht niet. Ik vind het hartstikke leuk om te doen."

Hoe blijf je zo fris in je hoofd?

"Het is wel belangrijk om af te schakelen, maar dat vind ik wel lastig hoor. De eerste week van mijn vakantie richting het WK dacht ik aan niks. Ik heb gelukkig de afleiding van mijn vrouw (Jolien, red.) en kinderen (Jens en Mila, red.). Vroeger kon ik na een nederlaag pislink zijn. Maar als ik thuiskom... Die kinderen kunnen er niks aan doen."

"Jens zegt weleens: 'Je moet stoppen met dat stomme voetbal, want je bent alleen maar weg'. Hij spreekt het uit. 'Maar mama voetbalt nog een aantal jaar en dan heb ik alle tijd voor jullie', zeg ik. Dan begrijpt hij het ook wel, maar het is soms weleens lastig. Maar ik ben een echte doorzetter, ik ga altijd door. Dat heeft me gebracht waar ik nu sta."

Soms denk ik: ik ga het jullie weer even laten zien.

Sherida Spitse

Raakt kritiek jou?

"Heel eerlijk: nee. Die vraag kreeg ik al tijdens het vorige WK. Toen moest ik er ook uit. Ik was niet goed genoeg, te traag. Maar toen zat ik op de persconferentie naast Sarina (Wiegman, de toenmalige bondscoach, red.) en zei ik: 'Ik heb er schijt aan wat jullie er allemaal van vinden'."

"Ze vroegen aan Sarina of dat zo is. Je kan het wel zeggen, maar het moet ook wel zo zijn. Ze zei dat het mij niet uitmaakt. Ik heb met mijn spelers en staf te maken. Ik vind het fijn dat jullie er zijn hoor. Positief en negatief, het hoort er allemaal bij."

Raak je wel getergd door kritiek?

"Soms wel. Dan denk ik: ik ga het weer even laten zien. Maar het is niet zo dat ik daardoor andere dingen doe. Ik vind dat we niet zoveel naar leeftijden moeten kijken. Ik kijk vooral naar de kwaliteit van speelsters."

"Natuurlijk moet je een keer doorselecteren, je moet een keer naar de toekomst kijken. Maar kwaliteit staat altijd voorop. Of dat nou iemand van veertig of iemand van twintig is. Dat zegt de bondscoach ook."

Hét hoogtepunt van Sherida Spits in haar lange carrière: de Europese titel in eigen land in 2017. Foto: Getty images

Voel je de jeugd al in je nek hijgen?

"Nee, dat gevoel heb ik niet. Dat komt doordat ik zelfverzekerd ben. Ik heb geen controle over of ik er wel of niet in sta, maar wel over mezelf. Ik doe mijn stinkende best om er te staan."

De bondscoach zei laatst dat routiniers trainen alsof het hun eerste WK wordt.

"Hoeveel toernooien we ook hebben gespeeld met zijn allen, wij zijn heel erg hongerig. Omdat we het spelletje zo leuk vinden en ook trots zijn om voor het Nederlands elftal uit te komen. We zijn een voorbeeld voor heel veel meiden. Zij zullen het op een gegeven moment moeten doen."

Denk je veel na over de toekomst? Je hebt een contract tot 2025 bij Ajax.

"Ik wil blijven voetballen en heb nog ambities om naar het buitenland te gaan. Na het WK ga ik nadenken hoe ik dingen zie. Wat kan ik nog? Wat wil ik nog? Ik heb het naar mijn zin bij Ajax, maar ik wil mezelf blijven uitdagen. Ik heb weer bereikt wat ik wilde bereiken. Weer een prijs gepakt met een club (Ajax won de landstitel, red). En nu?"

Is geld een drijfveer in de laatste fase van je carrière?

"Ik heb het daar nooit voor gedaan, anders had ik hiervoor wel andere keuzes gemaakt. Het zou een leuk extraatje zijn. Ik vind Engeland wel interessant. De clubs zitten qua niveau dicht bij elkaar en er zijn heel veel goede speelsters. De leeftijd ligt er ook iets hoger dan in Nederland. De Eredivisie voelt nu soms als een opleidingscompetitie."