Jonker betreurt geheimzinnigheid rond duel Oranje: 'Maar zou het zo weer doen'

Andries Jonker vindt het jammer dat hij bijna niks mag zeggen over de besloten oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea in de aanloop naar het WK. Voor de bondscoach is de geheimzinnigheid geen reden om Zuid-Korea op de zwarte lijst van de voetbalsters te zetten.

Oranje oefende zondag in een stadion ten zuiden van Sydney tegen Zuid-Korea, net als Nederland een deelnemer aan het komende WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Op verzoek van Zuid-Korea was de wedstrijd niet toegankelijk voor pers en publiek. Zelfs de uitslag en het scoreverloop mocht Oranje niet van Zuid-Korea delen. Waarom dat zo was, is niet bekend.

Nederland respecteerde het verzoek van de Zuid-Koreanen, maar dat kwam de ploeg van Jonker op de nodige kritiek te staan. Was dit wel het benaderbare Nederlands elftal? Na het laatste fluitsignaal maakte de KNVB wel bekend dat alle speelsters heelhuids uit de wedstrijd waren gekomen.

Jonker betreurt de geheimzinnigheid richting pers en fans zo vlak voor een groot toernooi aan de andere kant van de wereld. "Ik ben in principe een voorstander van openheid", zegt de bondscoach maandag na de laatste training van de stage in Sydney tegen NU.nl. "Het is jammer dat het zo moet."

"Maar ik wilde hier graag spelen en toen viel de naam van Zuid-Korea. Ik heb alleen naar de wereldranglijst gekeken en er met mijn stafleden over gesproken. Het bleek de afgelopen jaren een taaie tegenstander. Prima, kom maar dan."

"Ik bemoei me niet met dit soort voorwaarden en gesprekken. Ik heb ook niet uitgevist waarom dit zo was. Zuid-Korea is altijd een betrouwbare partner gebleken. Afspraak is bij hen echt afspraak. Er zijn verder ook niet zo veel Aziatische landen van hoog niveau. Daarom hebben we hun wens gerespecteerd."

Voor Jonker is de geheimzinnigheid geen reden om niet meer tegen Zuid-Korea te oefenen. "Als het de volgende keer weer op deze manier moet, gaan we het weer doen. Ook al heb ik niet zoveel met deze geheimzinnigheid."

De WK-duels van Oranje 23 juli: Nederland-Portugal (Dunedin)

27 juli: VS-Nederland (Wellington)

1 augustus: Vietnam-Nederland (Dunedin)

'Zuid-Korea bezorgde ons handenvol werk'

Jonker kon wel wat zeggen over het spel van zijn ploeg in het duel in het Campbelltown Sports Stadium. "Het was van beide kanten een prima wedstrijd. De doelstelling was om tegen een WK-tegenstander te spelen die ons handenvol werk zou bezorgen. Dat is gelukt. Iedereen is er ook goed uitgekomen. Daar ben ik verheugd mee. Je ziet hier iedereen monter in de rondte lopen."

Op verzoek van Zuid-Korea bestond de wedstrijd uit drie periodes van elk een half uur. Jonker had liever gezien dat het duel uit twee helften van 45 minuten plus extra tijd bestond, zodat zijn speelsters een week voor de eerste groepswedstrijd tegen Portugal waren gewend aan de aangescherpte tijdwaarneming van de FIFA. "Dat is een extra belasting. Het is niet een beetje extra tijd, hè?"

Zuid-Korea zag twee helften van 45 minuten alleen niet zitten. Het land gaf Jonker wel zijn zin met de extra tijd. En zodoende duurden de periodes volgens de bondscoach wat langer dan een half uur. Na 45 minuten wisselde hij zijn gehele ploeg. Alle 25 speelsters kwamen in actie, behalve vierde keeper Barbara Lorsheijd.

Voor Kerstin Casparij en Lynn Wilms was het hun eerste wedstrijd in lange tijd. De twee vleugelverdedigers waren enkele weken geveld door fysieke klachten. Wilms had tot zondag helemaal nog geen wedstrijd gespeeld in de WK-voorbereiding, die al ruim vier weken bezig is. Normaal gesproken zijn Casparij en Wilms wisselspelers bij Oranje.