Oefenen in afgesloten fort: zelfs de uitslag mag Oranje van Zuid-Korea niet delen

Het Nederlands elftal heeft zondag in Australië een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea gespeeld, maar niemand bij Oranje mag zeggen hoe de laatste test voor het WK in Australië in Nieuw-Zeeland is verlopen. Op verzoek van Zuid-Korea waren journalisten niet welkom. Zelfs de uitslag mocht niet gedeeld worden.

De wedstrijd werd zondag om 13.00 uur lokale tijd gespeeld in het Campbelltown Sports Stadium, in een stadion ten zuiden van Sydney. Het duel bestond uit drie periodes van elk een half uur. En bondscoach Andries Jonker zou zijn beoogde basisspeelsters niet de hele wedstrijd laten spelen, omdat ze anders drie dagen niet volledig kunnen trainen.

Dat is alles wat tot dusver bekend is van de trainingswedstrijd tussen Nederland en Zuid-Korea, precies een week voor het eerste WK-duel van Oranje met Portugal. Hoe het duel is verlopen, wie er gewonnen heeft en of alle 25 speelsters van Nederland heel zijn gebleven: niemand bij Oranje mag er voorlopig over wat vertellen.

Dit keer was niet de directie van de KNVB de aanstichter van de geheimzinnigheid, zoals drie weken geleden bij de veelbesproken oefenwedstrijd tegen de jongens van De Volewijckers (2-1). De KNVB had de zes aanwezige verslaggevers bij de negendaagse trainingsstage in Sydney ter voorbereiding op het WK graag verwelkomd. Veel trainingen in Sydney zijn ook toegankelijk voor de pers.

Reden voor de huidige geheimzinnigheid is volgens de KNVB een verzoek van de Zuid-Koreaanse voetbalbond. De Zuid-Koreanen willen niks over de wedstrijd naar buiten hebben. Zelfs de uitslag en het scoreverloop niet - hoe onschuldig dat ook is. Het verzoek daarvoor van de perschef van Oranje werd zondag ter plaatse afgewezen.

Achtergrond bij besloten wedstrijden In het Nederlandse voetbal komt het vaker voor dat clubs besloten oefenwedstrijden spelen, zoals momenteel ook het geval is in de zomerse voorbereiding. Daar zijn verschillende redenen voor. Clubs kunnen bij een besloten wedstrijd gewoon op het nabijgelegen trainingsveld spelen zonder dat ze extra kosten hoeven te maken of een complete wedstrijdorganisatie op touw hoeven te zetten. Ook verzoeken trainers weleens tot een besloten duel omdat ze de tegenstander niet wijzer willen maken. Autoriteiten als politie en justitie zijn er doorgaans ook niet happig om politieagenten vrij te maken voor oefenwedstrijden. Journalisten mogen vaak wel aanwezig zijn bij besloten wedstrijden, zodat ze fans kunnen informeren over het verloop. Als dat niet het geval is, wordt er na afloop van de wedstrijd informatie gedeeld via de kanalen van desbetreffende club. De Nederlandse mannen spelen hun wedstrijden welhaast altijd met pers en publiek op de tribunes. De Oranjevrouwen oefenen vaker achter gesloten deuren, zoals eind vorige maand tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar. Daar waren journalisten wel welkom.

KNVB: 'Spelen is eerste doel, niet informeren'

Wat er precies achter de Zuid-Koreaanse geheimzinnigheid schuilgaat, is niet duidelijk. De Zuid-Koreaanse woordvoerder was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Op een mail van NU.nl kwam (vooralsnog) geen reactie. Omdat het een trainingswedstrijd en geen officiële interland betreft, mogen teams zelf bepalen welke regels er gelden en hoe ze het duel organiseren.

Nederland heeft wel besloten te gaan spelen na het verzoek van Zuid-Korea. "Wij zien het als een trainingswedstrijd", zegt de perschef van Oranje desgevraagd tegen NU.nl. "Het eerste doel van de wedstrijd is om vlak voor het WK onder weerstand te spelen. Informeren is geen doelstelling op zich. Wij hebben daarom het verzoek van de tegenstander gerespecteerd."

Of bondscoach Jonker maandag bij het eerstvolgende persmoment tijdens het trainingskamp in Sydney over de wedstrijd mag praten, kon de perschef voor de aftrap in het Campbelltown Sports Stadium nog niet zeggen. Dat moest dan eerst nog met Zuid-Korea besproken worden.