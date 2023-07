Merel van Dongen zegt sorry na rel: 'Wilde niet de spot drijven met de haka'

Stafleden van het Nederlands elftal hebben de afgelopen maanden veelvuldig contact met medewerkers van de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland gehad. De afgelopen dagen is ook gesproken over de rel.

Bondscoach Andries Jonker zit niet te wachten op een bijpraatsessie over de cultuur in Nieuw-Zeeland als zijn ploeg daarvoor benaderd zou worden. "De mensen die contact met de ambassade hebben gehad, hebben uitgelegd wat er is gebeurd. Ze hoeven mij niet te vertellen wat we wel en niet in Nieuw-Zeeland moeten doen. Dat snappen we zelf ook wel."

"We evalueren elke dag met de gehele staf. De stafleden weten wat er is gebeurd en wat ik erover tegen de speelsters heb gezegd. Daarna zitten we allemaal op één lijn. We vinden allemaal dat we geen kwaad in de zin hebben gehad. Die meiden hebben per ongeluk op tenen gestaan. Meer niet."