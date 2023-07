Van speciale bril tot slaapcoach: zo strijdt Janssen richting WK tegen jetlag

Geen speelster van het Nederlands elftal strijdt in Sydney zo bezeten tegen de jetlag als Dominique Janssen. Met een slaapcoach, een speciale bril en breinspelletjes hoopt de verdediger de overgang naar de andere kant van de wereld snel gemaakt te hebben. Voor het WK telt elke procent.

Via haar club VfL Wolfsburg konden speelsters zich richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland aanmelden voor tips van een slaapcoach tegen de jetlag. "Je kent me, ik heb dat gelijk aangenomen", zegt Janssen op de derde dag van het trainingskamp in Sydney tegen NU.nl.

Niemand bij Oranje leeft zo bezeten voor haar sport als de 28-jarige Janssen. Voormalig assistent-trainer Foppe de Haan noemde haar eens "een geweldig trainingsbeest". Janssen nam ooit een koffertje mee naar een training van Oranje met daarin een trainingsapparaat om haar voetenwerk te verbeteren.

En dus raakte de topsporter in Janssen enthousiast toen ze zich tot een slaapcoach kon wenden voor een toernooi aan de andere kant van de wereld. Want, zo luidt haar motto: "Als ik weer een procentje beter kan worden, grijp ik dat met beide handen aan." Een succesvolle aanpak tegen de jetlag kan net dat procentje zijn.

In de weken voor het WK moest Janssen aan de slaapcoach opgeven waar en wanneer ze met Oranje naar Sydney zou vliegen voor de oefenstage ter voorbereiding op het WK later deze maand. Het leidde tot een jetlagplan, waarin een rol was weggelegd voor een speciale bril.

De speciale bril van Janssen werd ook gedragen door de Engelse speelsters op weg naar Australië. Foto: Getty Images

Speciale bril tegen jetlag in vliegtuig

Het plan begon met de tip om richting vertrek steeds vroeger naar bed te gaan en steeds eerder op te staan. Maar dat waren ook de laatste vrije dagen van Janssen voor vertrek. Ze is minstens een maand van huis. "Eerlijk gezegd wilde ik dan niet al om 21.30 uur naar bed." Ze volgde de tip daarom alleen op de dag van vertrek op. Ze stond toen al om 6.00 uur op.

De meest opzienbarende tip moest Janssen toen nog in de praktijk brengen. Die zat verpakt in een pakketje dat ze eerder opgestuurd had gekregen. Toen ze het uitpakte, had ze een bril en twee verschillende kleuren glazen in handen: blauw en oranje.

Achter de kleuren zit een speciale gedachte van de bedenker van de brillen, het Nederlandse bedrijf Propeaq. De blauwe glazen stimuleren een hormoon bij de dragers ervan om wakker te blijven. De oranje variant wakkert juist het stofje in het lichaam aan dat het tijd is om te slapen. Volgens Propeaq kan je zo met de bril je biologische klok alvast laten wennen aan de tijdzones.

En dus wisselde Janssen vrijdag tijdens de 22 uur lange vlucht van Amsterdam naar Sydney steeds van glazen. Moest ze wakker blijven? Dan koos ze voor de blauwe glazen. Moest ze slapen? Dan koos ze voor de oranje glazen. De Australische tijdzone nam ze als uitgangspunt.

Janssen was de enige Nederlandse international die de bril droeg. Medespeelsters maakten er grapjes over. "Het is niet de meest fancy bril, dus ik snap ze wel. Maar ik dacht bij mezelf: waarom zou ik mezelf niet een voordeel geven? Omdat mensen anders grapjes maken? Ik geef niet zo om de mening van anderen."

Opvallend: de speelsters van Engeland kregen dezelfde bril allemaal aangereikt van de bond. Het werd breeduit besproken in de Engelse pers. De medische staf van Oranje gaf voor vertrek alleen advies voor het aantal uren slaap per vlucht, zei bondscoach Andries Jonker recent tegen NU.nl.

Voor Janssen was goed water drinken verder het devies. En cafeïne uit den boze.

Dominique Janssen is een vaste waarde bij Oranje. Foto: Getty Images

'Ik omarm een mindere nacht'

Het jetlagplan heeft haar toch zeker één tot twee uur langer slaap opgeleverd, denkt Janssen. Ze voelt zich goed, zegt ze dinsdag. De eerste nacht in Sydney sliep ze "supergoed", mede door de enorme vermoeidheid na de lange vlucht en de lange dag erna. Oranje trainde direct na de aankomst op zondagochtend.

De tweede nacht, de nacht van maandag op dinsdag, verliep minder. Om 6.45 uur gingen de ogen van Janssen open. Het begon direct te malen in haar hoofd. "Ik dacht in eerste instantie: ben ik niet te vroeg wakker? Maar eigenlijk was het top. Ik hoorde dat enkele anderen al om 5.00 uur wakker waren."

Janssen is mentaal helemaal uitgerust na een zonvakantie op Cyprus, die direct na de verloren Champions League-finale tegen FC Barcelona volgde. Het helpt bij tegenslagen bij het slapen. "Als ik een keer een uur minder heb geslapen, is dat oké. Ik omarm het gewoon. Ik wist ook dat dit kon gebeuren."

Janssen maakt van een nood een deugd: ze appt met speelsters die ook vroeg wakker zijn en gaat met hen koffie drinken of naar een nabijgelegen strand. "Dan start je de dag goed en relaxed ondanks een mindere nacht."

Janssen zondag tijdens de eerste training in Sydney. Foto: Getty Images

'We vergeten ons brein soms'

Maar Janssen laat zich niet bij toeval neerleggen om in slaap te komen. Ze speelt sudoku en doet op advies van ploeggenote Lieke Martens breinspelletjes op haar telefoon. Ook daar zit allemaal een doel achter.

"Als je 's avonds sudoku speelt, word je wel moe", vertelt ze. "En ik probeer altijd zo min mogelijk schermtijd te hebben voordat ik slaap. We maken ons lichaam warm, maar het brein vergeten we soms."