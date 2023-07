'Hakafilmpje' Oranje leidt tot ophef in Nieuw-Zeeland, KNVB haalt beelden offline

Een filmpje waarin Oranjespeelsters Sherida Spitse en Merel van Dongen de befaamde haka na lijken te doen, heeft tot ophef geleid in Nieuw-Zeeland. De KNVB ontkent dat de speelsters de rituele dans hebben gedaan, maar heeft de beelden in de aanloop naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wel offline gehaald.

Op het filmpje is te zien dat Spitse in haar handen klapt en de knieën buigt, waarna Van Dongen "haka" roept en de rituele dans ook na lijkt te doen. De KNVB verspreidde de beelden vorige week via het Instagram-account van de Oranjevrouwen.

Het moment gebeurde toen Nederland, dat sinds zondag in Sydney verblijft, nog in eigen land trainde. In Nieuw-Zeeland kwam het filmpje in de actualiteit nadat vier speelsters van Spanje afgelopen weekend de haka hadden gedaan.

De haka ligt gevoelig in Nieuw-Zeeland. Het is voor iedereen toegestaan de rituele dans te doen, als dat maar met respect gebeurt. Nieuw-Zeelanders schreven op sociale media dat dit bij de speelsters van Nederland en Spanje niet het geval was en riepen op tot publieke excuses.

Dat was nogal pijnlijk voor Nederland. Oranje speelt de komende weken zijn drie groepswedstrijden op het WK in Nieuw-Zeeland en verblijft in elk geval tot en met de groepsfase in de Nieuw-Zeelandse plaats Tauranga.

KNVB haalt uit 'respect' beelden offline

In een reactie op de ophef in Nieuw-Zeeland ontkent de KNVB dat Spitse en Van Dongen de haka hebben gedaan. Volgens een woordvoerder van de bond gaat het om beelden van een fysiek deel van een training die was gericht "op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam".

"Er is vanuit het team dan ook nooit een intentie geweest om respectloos om te gaan met de culturele waarden van een de gastlanden van het WK", benadrukt de woordvoerder tegen persbureau ANP. De KNVB heeft de beelden daarop "uit respect" offline gehaald. Spanje heeft hetzelfde gedaan.

Het Nederlands elftal verblijft sinds zondag in Sydney voor een negendaags trainingskamp ter voorbereiding op het WK. Volgende week vliegt Oranje naar Nieuw-Zeeland. Daar staat op 23 juli de eerste wedstrijd tegen Portugal op het programma.