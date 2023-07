Alle WK-selecties bekend: slechts zeven speelsters jonger dan Wieke Kaptein (17)

Sherida Spitse is met haar 33 jaar de oudste speelster in de Oranjeselectie, maar de middenvelder is zeker niet de oudste deelnemer aan het WK. De veertigjarige Onome Ebi van Nigeria is de veteraan op het toernooi.

Spitse is ook niet de meest ervaren speelster van het WK. Dat is het Canadese icoon Christine Sinclair, met 323 gespeelde interlands. Spitse, met 216 duels recordinternational van Nederland, kan dus hooguit een klein beetje meer in de buurt van Sinclair komen.

Nederland bereidt zich sinds zondag in Sydney voor op het WK. De ploeg is al zo vroeg naar Australië afgereisd om te wennen aan het grote tijdsverschil en de lagere temperaturen. In Australië en Nieuw-Zeeland is het momenteel winter. In Sydney is het acht uur later dan in Nederland.