Van Domselaar keept eerste WK: 'Wil niet alleen aan EK herinnerd worden'

Precies een jaar geleden begon Daphne van Domselaar aan haar droomreis bij Oranje. Maar echt vaak staat de kersverse keeper van Aston Villa niet meer stil bij het EK. "Ik wil op het WK net zoiets neerzetten."

Voor Van Domselaar is er een tijd voor én na het EK. Van een leven in de schaduw van Sari van Veenendaal naar een bestaan in de schijnwerpers en aanhoudende belletjes van Europese topclubs. Van anonimiteit naar herkend worden op straat.

De 23-jarige Van Domselaar beleefde vorig jaar in Engeland haar grote internationale doorbraak. De toenmalige keeper van FC Twente begon als bankzitter aan het toernooi, maar kwam al in de eerste wedstrijd tegen Zweden binnen de lijnen omdat haar grote voorbeeld Sari van Veenendaal geblesseerd raakte.

Het bleek het eerste hoofdstuk van een meisjesboek. Van Veenendaal viel weg en Van Domselaar ranselde de ene na de andere bal uit de hoek, met als hoogtepunt de kwartfinale tegen Frankrijk. Als een van de weinige Oranje internationals kon de West-Friezin terugkijken op een geweldig toernooi.

Het EK heeft haar leven veranderd, zegt Van Domselaar precies een jaar na de wedstrijd tegen Zweden op een trainingsveld in Sydney tegen NU.nl. "Mijn carrière ziet er daardoor nu heel anders uit." Maar vaak denkt de keeper er niet meer aan terug. "Ik wil verder, mijn niveau vasthouden. Ik wil niet dat mensen me alleen van het EK herinneren."

Het moment dat het leven van Daphne van Domselaar veranderde: ze valt precies een jaar geleden in voor de geblesseerd geraakte Sari van Veenendaal. Foto: Getty Images

'Ik kijk niet naar de naam van de club'

Na het EK lag de wereld aan de voeten van Van Domselaar. Ze kon naar verschillende Europese topclubs. Verrassend genoeg bleef ze FC Twente nog een seizoen trouw. En dus dook ze na haar zweefduiken tegen Frankrijk 'gewoon' weer op vrijdagavond op een sportpark met kaarslicht in de hoek.

"Het voelde op dat moment nog niet juist om een stap te maken", verklaart Van Domselaar. "Je kan wel naar een Europese topclub gaan, maar straks loopt het niet en ga je je afvragen of het wel de juiste stap is geweest. Je kan in een groot gat vallen. Je weet het nooit. Het was een gevoel. En ik ben een gevoelsmens. Achteraf gezien is het de beste keuze geweest om bij FC Twente te blijven."

Een heel seizoen lang bedacht Van Domselaar wat ze van haar nieuwe club verlangde. Haar grootste wens: speeltijd. Bij voorkeur bij een club in Engeland, het beloofde land in het vrouwenvoetbal. Daar zou ze als keeper het meest te doen krijgen en het meeste leren.

Het is de reden waarom ze vorige maand bij het relatief bescheiden Aston Villa tekende. Toch gingen er ook wat wenkbrauwen fronzen. Van Domselaar kon toch naar Europese topclubs? "Maar ik wil gewoon spelen. Dan kan ik best wel hard zijn", zegt ze.

"Ik kijk niet naar de naam van de club, maar ik kijk naar wat de club mij kan geven en of er een goed gevoel bij is. Ik heb er niks aan als ik twee jaar op de bank zit. Bij Aston Villa voelde ik het vertrouwen."

Van Domselaar is onomstreden de eerste WK-keeper van Nederland. Foto: Getty Images

'Natuurlijk is er druk, maar ik maak het niet nóg groter'

Voordat Van Domselaar in Birmingham neerstrijkt, keept ze met Oranje later deze maand het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Het zal voor de Noord-Hollandse haar eerste toernooi als eerste keeper worden. Onder bondscoach Andries Jonker is ze onomstreden.

Het geeft Van Domselaar geen ander gevoel dan vorig jaar. "Vorig jaar ben ik er open ingegaan en dicht bij mezelf gebleven. Zo sta ik er nu ook in. Het is nergens voor nodig om er nu extra druk op te leggen. Natuurlijk is er druk, maar ik maak het niet groter dan het is."