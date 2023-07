VAR-beslissingen op WK voor vrouwen worden uitgelegd, weer veel extra speeltijd

Scheidsrechters gaan op het WK voetbal voor vrouwen VAR-gerelateerde beslissingen uitleggen in het stadion en aan de tv-kijkers. Daarnaast houdt de arbitrage zoveel mogelijk vast aan zuivere speeltijd, waardoor wedstrijden veel langer kunnen duren dan gebruikelijk.

Videoarbiters kunnen ook op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland scheidsrechters naar de kant roepen om een situatie te beoordelen. De arbiters zullen op basis van de beelden bepalen of ze bij hun oorspronkelijk besluit blijven of hun beslissing aanpassen.

De scheidsrechters zullen via hun microfoon in het Engels uitleggen of er inderdaad sprake is van een overtreding en welke speler al dan niet wordt bestraft. De communicatie zal zowel in het stadion als op televisie te horen zijn.

Het is het derde toernooi van wereldvoetbalbond FIFA waar scheidsrechters hun beslissingen (na een VAR-ingreep) uitleggen. Ook bij het WK voor clubteams in Marokko (februari) en bij het WK onder 20 voor mannen in Argentinië (mei en juni) was dit het geval.

Op het WK in Qatar duurden wedstrijden veel langer door zuivere speeltijd. Foto: Getty Images

Veel extra tijd bij WK-duels

De FIFA houdt vast aan zuivere speeltijd, net als bij het WK voor mannen in Qatar vorig jaar. Bij onder meer wissels, blessurebehandelingen, rode kaarten, penalty's en VAR-beslissingen zal de scheidsrechter tijd bijtellen. De duels op het toernooi in Qatar duurden gemiddeld elf minuten langer.

De FIFA hanteert bij het komende WK opnieuw het semiautomatisch buitenspelsysteem. Videoarbiters krijgen een seintje van het systeem bij een mogelijke buitenspelsituatie. Hierdoor kan de arbitrage nauwkeuriger en sneller oordelen over buitenspelsituaties.