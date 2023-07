Miedema voelt gemis WK bij bezoek Oranje: 'Moeten vechten voor ons welzijn'

Tijdens een flitsbezoek aan de Oranjevrouwen afgelopen weekend voelde de geblesseerde Vivianne Miedema de pijn van het missen van het WK. Nu ze steeds meer andere topspeelsters ziet afhaken met een zware knieblessure, roept ze de FIFA en UEFA op tot actie. "Entertainment staat voorop bij de bonden."

Miedema hoeft op het trainingsveld bij haar club Arsenal maar om zich heen te kijken om te constateren dat het aantal kruisbandblessures in het vrouwenvoetbal drastisch is toegenomen. "We hebben er vijf lopen. En dat is alleen bij ons. In Europa zijn er gigantisch veel."

Door blessureleed blijft het WK in Australië en Nieuw-Zeeland later deze maand verstoken van sterren als Miedema, haar Engelse partner Beth Mead en de Françaises Delphine Cascarino en Marie-Antoinette Katoto. En dat kan niet langer, vindt Miedema.

Ze wil dat er onderzoek komt naar al het blessureleed onder haar collega's. Volgens Miedema ligt de pijn vooral bij de drukke speelkalender, wat al langer een heet hangijzer in het vrouwenvoetbal is. Het leidde recent tot een conflict tussen de clubs en de bonden over de vrijgave van internationals voor het WK.

"We gaan van 25 naar 55 wedstrijden per jaar", weet Miedema. "Kijk ook naar het WK. Het toernooi eindigt eind augustus. De speelsters krijgen daarna drie of vier dagen vrij, omdat ze er twee weken later weer moeten staan in de tweede voorronde van de Champions League."

Dat is in de ogen van Miedema onbestaanbaar. "De FIFA en de UEFA moeten daarnaar kijken. Zij moeten met de clubs een juiste middenweg vinden en hun verantwoordelijkheid nemen. Niet entertainment, maar het welzijn van de speelsters hoort voorop te staan. Dat is nu andersom. We moeten nu keihard voor ons welzijn vechten."

"Als je ziet hoeveel wedstrijden ertussen worden gepropt... Je wil bij je club en nationale elftal alles spelen, maar dat is gewoon niet mogelijk. Dat heb ik de afgelopen negen jaar gedaan en daar ben ik nu de dupe van geworden."

Vivianne Miedema was de afgelopen dagen te gast bij de Oranjevrouwen. Foto: ANP

'Kreeg bij Oranje besef dat ik niet meeging'

Ondanks haar afwezigheid op het WK sloot Miedema vrijdag als gast aan bij de voorbereiding van Nederland op het mondiale eindtoernooi. Dat deed ze op uitnodiging van bondscoach Andries Jonker, al zei ze niet gelijk ja. "Hij vroeg twee weken geleden of ik dit weekend wilde aansluiten. Ik zei heel eerlijk: 'Mag ik je morgen terugbellen?' Ik wist niet zeker of het goed voor mij was."

Miedema ging toch in op Jonkers verzoek. Daar heeft ze geen spijt van gekregen, zei ze zondag na afloop van de gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen België (5-0). "Het was fijn om de meiden te zien en hun te helpen in de voorbereiding op het WK. Sommige meiden heb ik heel lang niet gezien."

Maar het was ook confronterend voor Miedema. "Je zit in een bespreking in een voorbereiding op het WK. Ik kreeg echt het besef dat ik niet meeging. Maar dat is topsport, het is hard. En ik wist in december al dat dit de uitkomst zou zijn. Maar als ik ze nog iets wilde meegeven uit vorige ervaringen, was dit het juiste moment."

Miedema stond donderdag voor het eerst op veld Vivianne Miedema heeft donderdag voor het eerst op het trainingsveld gestaan. Dat was voor het eerst sinds ze geblesseerd raakte halverwege december. "Van rennen tot passen. We gaan het met kleine stapjes uitbreiden. Het was eng en heel onwennig, want ik had zes maanden niet gerend. Maar iedereen zei dat het er redelijk uitzag. Ik weet niet of ze logen. Maar het was wel fijn om te voelen dat het balgevoel niet was verdwenen."

Als successupporter naar mogelijke WK-finale

Miedema gaf de internationals tips over hoe ze contact kunnen houden met familie, als ze straks aan de andere kant van de wereld zitten en het tijdsverschil met Nederland groot is. Ook sprak ze met Jonker over de speelwijze. "Hij is blij met alles wat ik kan meegeven. Dat hij mij bij het team betrekt, helpt mij ook."

In Kerkrade zag Miedema tegen België dat het wel goed zat bij Oranje. Ze zat op de tribunes naast Sari van Veenendaal, die afgelopen zomer afscheid nam. "Meiden voetballen met vertrouwen. We hebben nog steeds een team dat van iedereen kan winnen."