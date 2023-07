Oranje begint met Beerensteyn en Martens als spitsen in uitzwaaiduel met België

Het Nederlands elftal begint zondag met Lineth Beerensteyn en Lieke Martens als spitsen in de uitzwaaiwedstrijd tegen België (aftrap 20.45 uur). Voor Nederland is het duel in Kerkrade de laatste wedstrijd voor vertrek naar Australië en Nieuw-Zeeland, waar later deze maand het WK gespeeld wordt.

Beerensteyn en Martens zijn de twee spitsen in een 3-5-2-systeem, dat bondscoach Andries Jonker bedacht toen bleek dat topspits Vivianne Miedema het WK niet zou halen door een zware knieblessure. Het bleek tot dusver een succesformule voor Oranje.

Zo was Nederland in die opstelling in april de betere partij tegen Duitsland. Het duel in Sittard ging weliswaar met 0-1 verloren, maar voor Jonker was de dominantie tegen de verliezend EK-finalist van vorig jaar de bevestiging om op de huidige voet door te gaan.

Dat betekent dat aanvoerder Sherida Spitse ook weer één van de drie centrumverdedigers is. Bij haar club Ajax speelt de recordinternational juist als middenvelder. Esmee Brugts (links) en Victoria Pelova (rechts) bestrijken ook weer de flanken van Oranje. Middenvelder Damaris Egurrola zit nu wel op de bank, terwijl Lynn Wilms, Kerstin Casparij en Shanice van de Sanden ontbreken.

Beerensteyn en Martens liggen in de uitzwaaiwedstrijd onder een vergrootglas. Jonker passeerde vrijdag Eredivisie-topscorer Fenna Kalma voor het WK, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan. De grote vraag is wie bij afwezigheid van Miedema de doelpunten gaat maken voor Oranje. Beerensteyn miste tegen Duitsland enkele grote kansen, al scoorde ze daarna wel tegen Polen (4-1). Opvallend genoeg zit Kalma wel op de bank, omdat Van de Sanden ontbreekt.

Foto: NU.nl

Oranje vertrekt vrijdag naar Sydney

Nederland neemt in Kerkrade afscheid van het Oranjepubliek. Oranje vertrekt vrijdag al naar Sydney, zodat de speelsters ruim voor het WK de jetlag hebben verwerkt en ook zijn gewend aan de koudere temperaturen. In Australië is het acht uur later dan in Nederland. Het is er nu ook winter.

Na die achtdaagse trainingsstage reist Oranje door naar Nieuw-Zeeland, waar de ploeg van Jonker al zijn groepswedstrijden speelt. Oranje treedt in de groepsfase aan tegen Portugal (23 juli), wereldkampioen Verenigde Staten (27 juli) en Vietnam (1 augustus).

Nederland begint zondag pas om 20.45 uur aan de oefeninterland tegen België, wat veel later dan gebruikelijk is. Jonker is niet blij met dat late aanvangstijdstip, omdat veel kinderen daardoor niet naar het stadion gaan of voor de televisie zitten. Dat terwijl de voetbalsters onder meisjes razend populair zijn.