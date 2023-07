Oranje baalt van late tijdstip voor uitzwaaiduel: 'Wij moeten meisjes inspireren'

De Oranjevrouwen balen van het late tijdstip van de uitzwaaiwedstrijd tegen België. De ploeg van bondscoach Andries Jonker speelt zondag pas om 20.45 uur in Kerkrade, waardoor veel kinderen thuisblijven en het stadion voor nog geen drie kwart gevuld is.

Een van de doelstellingen van Jonker als bondscoach is het inspireren van meisjes. "Zij moeten enthousiast raken door ons spel en daardoor gaan voetballen of blijven voetballen. We zijn dus gebaat bij grote publieke belangstelling."

Voor de uitzwaaiwedstrijd richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland blijft de massale belangstelling alleen uit. Slechts twaalfduizend van de twintigduizend plekken in het Parkstad Limburg Stadion zijn vanavond bezet. En Jonker denkt dat dit vooral door het late aanvangstijdstip komt.

Normaal gesproken begint Nederland om uiterlijk 20.00 uur aan de interlands in eigen land. Dat het duel met België nu om 20.45 uur wordt gespeeld, heeft volgens een woordvoerder van de KNVB te maken met het drukke uitzendschema van zendgemachtigde NOS. Op NPO1 is eerder op de dag de Tour de France (tot 18.00 uur) en een samenvatting van de Formule 1 (om 18.15 uur) te zien.

Jonker is in elk geval niet blij met de uitkomst. "Ik heb mijn mening intern heel duidelijk gemaakt. Hoezo 20.45 uur? Het leek mij beter om het om 16.00 uur of 17.00 uur te doen. Om allerlei redenen kon het niet anders." Middenvelder Jackie Groenen zegt ook geen fan van 20.45 uur te zijn. "Het was fijner geweest als we vroeger hadden gespeeld."

Bondscoach Andries Jonker heeft zijn bedenkingen geuit bij het late tijdstip. Foto: Getty Images

'5-3-2 is niet ondenkbaar'

Voor Nederland is het duel met België de laatste in eigen land voor vertrek naar de andere kant van de wereld. Het ligt voor de hand dat Oranje in zijn beoogde WK-samenstelling gaat spelen, maar dat is volgens Jonker niet het geval.

Lynn Wilms ontbreekt sowieso in de wedstrijdselectie (zie kader onderaan), maar ook de beoogde basisspelers Lineth Beerensteyn en Dominique Janssen zullen niet lang gaan spelen. Zij sloten pas dinsdag aan bij Oranje - omdat ze langer vakantie kregen na een lang seizoen - en zullen niet veel minuten gaan maken. "Het is buitengewoon vroeg in de voorbereiding. Ik ben nog voorzichtig."

Jonker wilde nog niet verklappen of Oranje in een 5-3-2-formatie gaat spelen, zoals vrijdag in de chaotische oefenwedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar wel gebeurde. "Dat is niet ondenkbaar, maar ik ben er nog niet over uit."

Vivianne Miedema zal een van de twaalfduizend toeschouwers zijn in Kerkrade. De topspits mist weliswaar het WK door een zware knieblessure, maar zit sinds zaterdag bij de selectie als een klankbord. Jonker: "Ze kijkt heel goed, kan helpen en geeft een impuls. En ze genereert aandacht. Ook dat is goed voor het vrouwenvoetbal."