Jonker over passeren topscorer Kalma voor WK: 'Kan geen vijf spitsen selecteren'

Bondscoach Andries Jonker vond het lastig om Fenna Kalma te passeren voor het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De topscorer van de Vrouwen Eredivisie is de opvallendste afwezige in de 23-koppige selectie die Jonker vrijdag bekendmaakte.

Kalma scoorde afgelopen seizoen dertig keer in de Eredivisie. Met dat aantal leek de 23-jarige spits van FC Twente zeker van een plek in de WK-selectie, ook omdat topscorer aller tijden Vivianne Miedema het WK mist door een zware knieblessure. De verrassing was dan ook groot toen bleek dat Jonker de voorkeur aan Katja Snoeijs had gegeven als back-up achter Lineth Beerensteyn.

"Ik ben gecharmeerd van Fenna", zei Jonker zaterdag tijdens een digitale persconferentie, waarin hij de WK-selectie voor het eerst toelichtte. "Het was een lastige beslissing. Maar ik stel een ploeg samen waarvan ik denk dat we de grootste kans hebben om succesvol te zijn. Vijf spitsen meenemen was geen optie voor mij."

Jonker wilde inhoudelijk niet ingaan op zijn besluit om Kalma te passeren, omdat dat volgens hem "een zaak tussen de speelster en de coach is en niet die van de buitenwereld". Wel zei hij dat Kalma een "heel ander type spits" dan Snoeijs is.

Jonker noemde Kalma eerder dit jaar een "type-René Eijkelkamp". "Het loopt allemaal niet zo soepel", zei hij daarbij. "Maar ze is wel een uitstekend aanspeelpunt en levensgevaarlijk voor de goal." Snoeijs is bij haar club Everton juist een energieke counterspits. Jonker bezocht haar onder meer in mei tijdens Chelsea-Everton en kreeg toen een goed beeld van de door PSV opgeleide spits.

"Ze moet bij Everton ter hoogte van de middenlijn de bal vasthouden, dan 40 meter lopen, bij de goal zijn en ook nog de goal maken." Dat is precies wat Jonker van een spits verlangt in een 3-5-2-syteem, waarin Oranje op het WK waarschijnlijk gaat spelen.

Eredivisie-spitsen ontbreken, maar ligt niet aan niveau

Met het passeren van Kalma ontbreken de drie beste Nederlandse schutters uit de Vrouwen Eredivisie in de WK-selectie. Eerder vielen Ajax-aanvallers Romée Leuchter (achttien goals) en Tiny Hoekstra (veertien goals) af. Samen waren de drie afgelopen seizoen goed voor 62 doelpunten.

Dat zegt volgens Jonker niks over het niveau van de Eredivisie. "De meest ervaren speelster van het team (Sherida Spitse, red.) speelt in de Eredivisie en de jongste (Wieke Kaptein, red.) ook. Dat heeft er niks mee te maken."

"De afweging is: in welke samenstelling denken we dat we de grootste kans op succes hebben? Is dat met een selectie met vijf spitsen? Of juist met een evenwichtigere samenstelling? We hebben de keuze voor het laatste gemaakt. Het lijkt me het verstandigste dat ik een middenvelder voor een middenvelder kan inbrengen."

Groenen maakt zich geen zorgen om rendement

Middenvelder Jackie Groenen is niet bang dat Oranje doelpunten tekortkomt op het WK. De erfenis van Miedema zal vooral op de schouders van Beerensteyn en Lieke Martens komen te liggen, maar zij zijn allebei geen erkende doelpuntenmakers. Beerensteyn scoorde 24 keer in 90 interlands en Martens was 59 keer trefzeker in 144 duels.

"Iedereen in onze ploeg kan scoren", zegt Groenen. "Het zit wel goed met ons rendement. We hebben heel veel goede spitsen in Nederland. Ik wist niet welke keuzes er gemaakt moesten worden, maar ik vind ze allemaal wel logisch."

Nederland speelt zondag de laatste wedstrijd voor vertrek naar de andere kant van de wereld. Om 20.45 uur is België de tegenstander in Kerkrade. Volgende week vrijdag vliegt de ploeg naar Sydney voor een achtdaagse trainingsstage. Na een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea reist Oranje door naar Nieuw-Zeeland, waar de drie groepsduels van het WK worden gespeeld. Op 23 juli is Portugal de eerste opponent.