Jonker passeert routinier Van de Sanden en Eredivisie-topscorer Kalma voor WK

Shanice van de Sanden doet niet met het Nederlands elftal mee aan het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De smaakmaker van het gewonnen EK van 2017 is door bondscoach Andries Jonker niet opgenomen in de WK-selectie. Ook Eredivisie-topscorer Fenna Kalma is afgevallen.

Naast Van de Sanden en Kalma hebben Kika van Es en Barbara Lorsheijd de laatste selectieronde niet overleefd. Van de Sanden en keeper Lorsheijd gaan wel als reserve mee naar de andere kant van de wereld. Tot de eerste WK-wedstrijd kunnen zij bij zware blessures aan de selectie worden toegevoegd.

Van de Sanden keerde deze zomer voor het eerst in een jaar terug bij Oranje. De aanvaller had bij haar club Liverpool indruk gemaakt op Jonker, maar blijkbaar niet genoeg voor een plek in de definitieve WK-selectie. Vorig jaar was ze ook al gepasseerd voor het EK.

De absentie van Kalma is opvallender. De spits van FC Twente was afgelopen seizoen met dertig doelpunten topscorer in de Vrouwen Eredivisie en leek de gedroomde opvolger van de geblesseerde Vivianne Miedema. Jonker geeft de voorkeur aan Katja Snoeijs van Everton. In de selectie is wel plek voor het zeventienjarige toptalent Wieke Kaptein van FC Twente.

Voor Nederland begint het WK op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal. Wereldkampioen Verenigde Staten (27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn de andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase. Alle groepswedstrijden van Nederland worden in Nieuw-Zeeland gespeeld.

Zeven speelsters gaan voor derde WK

Bondscoach Jonker moest na de tweede trainingsweek nog vier speelsters laten afvallen bij de laatste selectieronde. Aanvankelijk waren dat er drie, maar Van Es sloot donderdag weer aan omdat niet iedereen fit was. De linksback was zondag nog afgevallen, in navolging van Romée Leuchter, Tiny Hoekstra en Alieke Tuin.

Jonker bracht Van de Sanden, Van Es, Lorsheijd en Kalma donderdagavond het slechte nieuws. Zaterdag geeft de bondscoach een toelichting op de definitieve WK-selectie. Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Sherida Spitse en Lieke Martens gaan op voor hun derde WK.

Oranje speelt zondag in Kerkrade de laatste oefeninterland voor vertrek. In de uitzwaaiwedstrijd is België de tegenstander. Volgende week vrijdag vliegt de ploeg naar Sydney voor een achtdaagse trainingsstage. Na een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea reist Oranje door naar Nieuw-Zeeland.