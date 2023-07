Oranjevrouwen verbaasd over stenen en glas op het veld: 'Te gek voor woorden'

De Oranjevrouwen waren stomverbaasd dat er donderdag vlak voor een oefenwedstrijd stukjes glas en stenen op het voetbalveld lagen. Als gevolg daarvan weken de speelsters op het laatste moment uit naar een ander veld. "Dit was bizar."

Shanice van de Sanden heeft genoeg gekke dingen gezien in haar lange carrière. "Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei de aanvaller donderdagavond in Horst, na de veelbesproken oefenwedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar.

Een paar uur eerder liep Van de Sanden met haar ploeggenotes stomverbaasd over het veld van amateurclub EGS'20 uit Escharen. Overal waar ze keek, zag ze kleine stukjes glas en steentjes op de grasmat liggen.

Het was het gevolg van werkzaamheden aan het veld van een paar weken eerder, zei de verenigingsmanager van EGS'20 desgevraagd tegen NU.nl. Bij het verticuteren, een methode waarbij in het veld wordt geprikt om het los te laten komen, kwamen de stukjes die in de grond lagen omhoog. Pogingen om het veld daarna schoon te krijgen, bleken tevergeefs.

Bondscoach Andries Jonker gaf de speelsters en stafleden van zijn ploeg en die van Nederland onder negentien jaar eerst de opdracht het glas en de steentjes op te rapen. Vanaf de achterlijn liepen ze voorovergebogen op één lijn naar voren, stafleden kwamen met emmers langs om de stukjes op te vangen. Na een kwartier rapen oordeelde de staf dat het nog altijd te gevaarlijk was om te voetballen.

0:24 Afspelen knop Oranjevrouwen rapen troep van grasmat die wedstrijd verhinderde

'Het was levensgevaarlijk, man!'

Voor Jonker was de situatie niet nieuw. Bij zijn eerste klus als trainer, bij de Amsterdamse club DRC, had hij 32 jaar geleden iets soortgelijks meegemaakt. "We liepen het veld op en dachten: wat ligt hier nou? Het leken wel botjes. Van dieren of mensen, dat is nooit duidelijk geworden. Toen hebben we ook niet gespeeld. De botten hadden haakjes. Het was levensgevaarlijk, man!"

De bondscoach aarzelde niet om zijn speelsters de rotzooi te laten opruimen. "Het was een manier om het veld schoon te krijgen." Maar dat hield al snel op. "Een paar steentjes kunnen we oppakken, dan gaan we spelen. We moeten ook niet te kinderachtig doen, maar er zit wel een grens aan. De medische staf zei dat het niet verantwoord was. Dat idee had ik zelf ook al."

Jonker besprak met zijn collega van Nederland onder negentien jaar wat ze met de wedstrijd moesten doen. De oplossing was snel gevonden. Ze weken uit naar het trainingsveld bij het spelershotel in Horst, dat deze week de uitvalsbasis van de Oranjevrouwen is. Dat was alleen nog ruim een half uur rijden.

In tenues stapten alle speelsters de spelersbus weer in. "We konden er wel een beetje om lachen", zei toptalent Wieke Kaptein, die nog altijd mag hopen op een plek in de WK-selectie. "Maar eigenlijk is het te gek voor woorden. Het is goed dat we daar niet gespeeld hebben. Dit was bizar."

Speelsters en stafleden probeerden het veld tevergeefs schoon te krijgen. Foto: NU.nl

'Oud en wijs genoeg om dit aan de kant te zetten'

Volgens Van de Sanden was het voor Oranje niet lastig om in de hectiek rustig te blijven. "In de bus zeiden we tegen elkaar: we moeten de focus vasthouden, want we hebben maar één doel: het WK. We zijn oud en wijs genoeg om zoiets opzij te zetten."

Die instelling kan Jonker wel bekoren. De bondscoach moest terugdenken aan het trainingskamp op Malta van februari. Daar moest Oranje voor een interland tegen Oostenrijk met de veerboot naar een ander eiland, omdat het veld in het stadion was ondergelopen na overstromingen. De speelsters belandden tijdens die stage ook in een veel te drukke sportschool.

"Dat was ook een vreemd gebeuren, maar toen bleven ze tamelijk onverstoorbaar. Nu gingen ze ook niet protesteren en klagen. Ze namen het zoals het was. Daar ben ik blij mee. Ik kan er nu heel moeilijk over gaan doen, maar in Australië en Nieuw-Zeeland zal er ook wel iets gebeuren waar we niet op rekenen. Geen paniek."