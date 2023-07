WK-droom en carrière Kika van Es voorbij: Europees kampioene valt af bij Oranje

De WK-droom én de carrière van Kika van Es zijn voorbij. De Europees kampioene van 2017 is zondag afgevallen bij Oranje voor het WK van deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Ajax-speelster Tiny Hoekstra kreeg slecht nieuws van bondscoach Andries Jonker, die vrijdag zijn definitieve selectie bekendmaakt.

Van Es werd eind vorige maand verrassend opgenomen in de voorselectie van Oranje. Voor de linksback kwam die uitverkiezing onverwachts, nadat ze een zware periode met een miskraam achter de rug had gehad. Maandag begon ze uiterst gemotiveerd aan de voorbereiding met Oranje.

Uiteindelijk is het verblijf van Van Es bij de ploeg van Jonker tot zeven dagen beperkt gebleven. Daardoor zit haar carrière er ook gelijk op. De 31-jarige Van Es had al voor haar uitverkiezing aangekondigd na deze zomer te gaan stoppen met voetballen.

Van Es speelde 77 interlands voor Nederland. Haar grote hoogtepunt beleefde ze in 2017, toen ze met Oranje in eigen land Europees kampioene werd. Op dat toernooi was Van Es de vaste linksback van de ploeg van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman. Ze maakte ook deel uit van de selectie die in 2019 de WK-finale haalde.