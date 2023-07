Jonker passeert Leuchter verrassend voor WK, Kika van Es mag nog dromen

Romée Leuchter en Alieke Tuin gaan komende zomer niet naar het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. De twee hebben woensdag van bondscoach Andries Jonker te horen gekregen dat ze zijn afgevallen.

Vooral het passeren van Leuchter is opmerkelijk. De 22-jarige spits van Ajax was afgelopen seizoen achttien keer trefzeker in de Eredivisie en scoorde vorig jaar ook tweemaal op het EK in Engeland. Door de afwezigheid van Vivianne Miedema leek ze een goede kans op het WK te maken, maar daar denkt Jonker dus anders over.