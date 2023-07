Lieke Martens zielsgelukkig richting WK: 'Ik heb naar dit leven verlangd'

Een paar weken na haar sprookjeshuwelijk met Benjamin van Leer meldde Lieke Martens zich bij de Oranjevrouwen voor de voorbereiding op het WK. Zielsgelukkig is de sterspeelster nu ze huisje-boompje-beestje heeft, na soms eenzame jaren in het buitenland. En dat belooft wat richting het WK.

Vroeger kwam Martens weleens thuis in een leeg appartement in het buitenland. "Dan zat ik op de bank en dacht ik: wat ga ik vandaag met mezelf doen?" Ze voelde zich soms eenzaam, vooral tijdens de coronaperiode in Spanje, toen ze er voor FC Barcelona speelde. Familieleden uit Limburg kwamen slechts sporadisch over, omdat die niet van vliegen houden.

Het doel om te slagen in het buitenland hield Martens overeind. De linksbuiten omschrijft zichzelf als een doorzetter. Maar nadat ze dertig was geworden, veranderde haar gevoel. Ze zag vriendinnen trouwen en kinderen krijgen. Telkens kon ze er niet bij zijn. Door voetbal was er geen plek in haar agenda. "Dat vind ik heel moeilijk", zei ze recent in het sporttijdschrift Helden Magazine.

Vooral om vaker vrienden en familie te kunnen zien, verhuisde ze vorig jaar van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain, op vijf uur rijden van Limburg. Een nieuwe levensfase brak aan, na twaalf jaar ver in het buitenland. Haar vriend en oud-voetballer Van Leer trok bij haar in, net als hondje Ike.

Deze maand volgde een nieuw hoogtepunt: ze trouwde aan de Spaanse zuidkust met Van Leer. Huisje-boompje-beestje, ze heeft het nu allemaal voor elkaar. "Naar dat leven heb ik verlangd", zegt Martens woensdag na een training van Oranje. "En als je thuis gelukkig bent, werkt dat ook door op het veld."

Lieke Martens trouwde eerder deze maand met Benjamin van Leer. Foto: Instagram Lieke Martens

Martens voelde zich eenzaam tijdens EK

Zielsgelukkig meldde Martens zich maandag bij Oranje. En dat is weleens anders geweest. Vorig jaar zat ze tijdens het EK in Engeland een stuk minder goed in haar vel. Ze kreeg bakken met kritiek over zich heen na enkele kleurloze optredens en voelde zich niet gesteund door bondscoach Mark Parsons.

Uiteindelijk verliet Martens het EK voortijdig met een voetblessure, maar het toernooi had een krater bij de steraanvaller geslagen. "Ik heb me alleen gevoeld", zei Martens daarover in Helden. "Ik was minder fris door alle kritiek."

Voor een ster die ooit is uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar en in een reclamespotje met Lionel Messi heeft gespeeld, zijn dat niet de meest voor de hand liggende teksten. Wel voor Martens. De Limburgse staat niet graag op de voorgrond. De sterrenstatus na de Europese titel in 2017 overkwam haar.

De komst van Andries Jonker heeft een hoop ten goede gekeerd voor Martens. De bondscoach maakt de linksbuiten belangrijk. Jonker wil bovendien aanvallend voetbal spelen met Oranje op het komende WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het klinkt Martens als muziek in de oren. Onder Jonkers voorganger Parsons moest ze vooral verdedigen. "Het is zo lekker als aanvaller dat je druk vooruit kunt zetten. Wij zijn op ons best als we aan de bal zijn. Ik speelde op het EK zowat als linksback, dan zijn de afstanden voor mij te groot. Nu sta ik dichter bij de goal. Dat zijn fijne veranderingen."

Lieke Martens woensdag tijdens een training van Oranje. Foto: Getty Images

'Ik zat op de grens, nu ben ik goed op weg'

De grote vraag is of Martens Oranje op het WK weer bij de hand kan nemen. Haar eerste seizoen bij Paris Saint-Germain verliep niet zoals gehoopt. Ze kampte in de eerste weken van de jaargang met de naweeën van de EK-blessure. Eenmaal fit speelde ze lang niet altijd negentig minuten.

Toch kon Martens daar vrede mee hebben. "Na vijf heel drukke jaren bij FC Barcelona, waar we om de prijzen en tot het einde om de Champions League speelden, zat ik op de grens." Ze zag veel collega's die precies zo veel wedstrijden als zij hadden gespeeld zwaar geblesseerd raken. "Dus nam ik de mindere speeltijd maar voor lief. De kalender is te vol geworden."

Het doet Martens pijn dat steeds meer topspeelsters zwaar geblesseerd raken. Een van hen is haar landgenote Vivianne Miedema. Zij mist het WK. "Het is voor iedereen te veel geweest. Ik vind dat er verder onderzoek naar die blessures moet worden gedaan. Als het voorkomen kan worden, graag. Het vrouwenvoetbal moet groeien. Daar hebben we alle goede speelsters bij nodig."

Voorlopig staat Martens blij op het veld bij Oranje. Ze hoopt in Australië en Nieuw-Zeeland weer de sierlijke dribbelaar van 2017 te kunnen zijn. "We voelen als team dat er weer wat mogelijk is. Dat geeft een vuurtje bij speelsters. Ik wil voor mezelf een goed WK spelen. Ik denk dat we goed op weg zijn. En ik ben dat ook."