Wie zijn er niet en wie zijn er wel? Twijfels teisteren start WK-voorbereiding Oranje

In onzekerheid beginnen de Oranjevrouwen maandag aan de voorbereiding op het WK. Tot op de dag van vandaag is niet bekend welke speelsters wél en welke niet mogen trainen van hun club. De ruzie tussen clubs en de FIFA teistert mogelijk de campagne van bondscoach Andries Jonker.

Maandenlang had Jonker 19 juni met rood omcirkeld in zijn agenda. Het was de dag waarop hij met een bijna volledige selectie (zonder vier vakantiegangers) zou beginnen aan de voorbereiding op het WK, dat van 20 juli tot en met 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gespeeld.

Maar op deze 19 juni is nog onduidelijk welke speelsters wel en vooral welke speelsters niet mogen trainen. Het zijn normale taferelen voor recreanten van amateurclubs na een avondje doorhalen in de kroeg. Maar niet voor topsportsters van een groot voetballand bij de start van de voorbereiding op een groot toernooi.

Een conflict tussen de FIFA en een verbond van 42 clubs uit het vrouwenvoetbal houdt de aftrap van de campagne in zijn greep. De clubs reageerden furieus op de speelkalender van 2024, waarin de Champions League-finale (24 mei), EK-kwalificatiewedstrijden (27 mei tot en met 4 juni en 8 tot en met 16 juli) en de Olympische Spelen (25 juli tot en met 10 augustus) kort achter elkaar worden gespeeld. De clubs vrezen voor overbelasting van hun speelsters, een kwestie die al langer speelt in het vrouwenvoetbal.

Als statement richting de FIFA, de maker van de speelkalender, weigerden de clubs hun internationals op 19 juni vrij te geven voor de voorbereiding op het WK. De wereldvoetbalbond kwam de clubs vervolgens tegemoet. Pas op 23 juni hoefden de clubs hun speelsters af te staan voor de landen. Dat werd pas een maand geleden bekend. Een nieuw conflict was geboren.

De voorselectie van Oranje voor het WK: Keepers (4): Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheijd (ADO Den Haag) en Jacintha Weimar (Feyenoord).

De nationale voetbalbonden waren des duivels dat het besluit zo laat was genomen en dat hun afspraken met de clubs waren geschonden. Uit vrees dat ze hun uitgekiende voorbereiding voor het WK moesten aanpassen en hun oefenwedstrijden, commerciële activiteiten en hotelboekingen moesten uitstellen, gingen de bondscoaches de barricaden op.

Jonker sprak zijn ongenoegen uit, net als zijn collega Sarina Wiegman, de succesvolle bondscoach van Europees kampioen Engeland. Met een lobby hoopten zij de clubs op het laatste moment nog op andere gedachten te brengen. Achter de schermen liepen de emoties volgens Jonker hoog op.

Nederland wordt namelijk hard getroffen. Jonker zei bij de bekendmaking van zijn voorselectie op 31 mei dat hij mogelijk zeven van de dertig opgeroepen speelsters moet missen. Dat deed hij zonder de namen van de clubs en de betreffende speelsters te noemen. Eén club eist zelfs een vergoeding voor de dagen dat ze tot 10 juli bij de KNVB aanwezig zijn.

Het is onduidelijk of de lobby van de KNVB onder leiding van topmannen Jan Dirk van der Zee, Nigel de Jong en Gijs de Jong resultaat heeft opgeleverd. De bond wil tot dusver geen uitspraken over het conflict doen om de gesprekken met de clubs niet te frustreren. Of de KNVB een vergoeding wil betalen, is ook niet bekend.

Bondscoach Andries Jonker uitte vorige maand zijn ongenoegen over de ruzie tussen de clubs en de FIFA. Foto: ANP

De KNVB weigert ook te zeggen of de zeven speelsters maandag op het trainingsveld staan. Wel is duidelijk dat Jill Roord, Dominique Janssen, Lynn Wilms (allen Wolfsburg) en Lineth Beerensteyn (Juventus) er maandag sowieso niet zijn.

Deze vier speelsters krijgen van Jonker langer vakantie en sluiten pas op 27 juni aan, als Oranje een trainingskamp in het Limburgse Horst belegt. Roord, Janssen en Wilms speelden op 3 juni nog de Champions League-finale tegen FC Barcelona, die ze in Eindhoven met 2-3 verloren. Beerensteyn kwam een dag later in actie in de finale van de Italiaanse beker.

De overgebleven speelsters verzamelen zich maandag om 14.00 uur voor het eerst in het spelershotel in Zeist. Drie uur later staat op de KNVB Campus de eerste trainingssessie op het programma.

Tot een mededeling van de bond zal het in de Zeister bossen vooral koppen tellen geblazen zijn. En dat allemaal 34 dagen voor de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Portugal, in het Nieuw-Zeelandse Dunedin.