Bekijk het schema van de eindfase van het WK na de uitschakeling van Oranje

Oranje is vrijdag in de kwartfinale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland uitgeschakeld door Spanje. Bekijk hier het schema van de knock-outfase van het eindtoernooi.

Kwartfinales

11 augustus

Spanje-Nederland 2-1 (na verlenging)

Japan-Zweden 1-2

12 augustus

Australië-Frankrijk 0-0 (Australië wint met 7-6 via penalty's)

Engeland-Colombia 2-1

Halve finales

15 augustus

10.00 uur: Spanje-Zweden (wedstrijd 61, Auckland)

16 augustus

12.00 uur: Australië-Engeland (wedstrijd 62, Sydney)

Strijd om derde plaats

19 augustus

10.00 uur: Verliezer wedstrijd 61-verliezer wedstrijd 62 (Brisbane)

Finale

20 augustus

12.00 uur: Winnaar wedstrijd 61-winnaar wedstrijd 62 (Sydney)

Uitslagen

Groepsfase

Groep A 1. Zwitserland* 3-5 (2-0)

2. Noorwegen* 3-4 (6-1)

3. Nieuw-Zeeland 3-4 (1-1)

4. Filipijnen 3-3 (1-8)

20 juli

Nieuw-Zeeland-Noorwegen 1-0

21 juli

Filipijnen-Zwitserland 0-2

25 juli

Nieuw-Zeeland-Filipijnen 0-1

Zwitserland-Noorwegen 0-0

30 juli

Zwitserland-Nieuw-Zeeland 0-0

Noorwegen-Filipijnen 6-0

Voormalig wereldkampioen Noorwegen plaatste zich met pijn en moeite voor de laatste zestien. Foto: Getty Images

Groep B 1. Australië* 3-6 (7-3)

2. Nigeria* 3-5 (3-2)

3. Canada 3-4 (2-5)

4. Ierland 3-1 (1-3)

20 juli

Australië-Ierland 1-0

21 juli

Nigeria-Canada 0-0

26 juli

Canada-Ierland 2-1

27 juli

Australië-Nigeria 2-3

31 juli

Canada-Australië 0-4

Ierland-Nigeria 0-0

Bondscoach Vera Pauw werd uitgeschakeld met Ierland. Foto: Getty Images

Groep C 1. Japan* 3-9 (11-0)

2. Spanje* 3-6 (8-4)

3. Zambia 3-3 (3-11)

4. Costa Rica 3-0 (1-8)

21 juli

Spanje-Costa Rica 3-0

22 juli

Zambia-Japan 0-5

26 juli

Japan-Costa Rica 2-0

Spanje-Zambia 5-0

31 juli

Japan-Spanje 4-0

Costa Rica-Zambia 1-3

Japan eindigde zeer overtuigend als eerste in groep C. Foto: Getty Images

Groep D 1. Engeland* 3-9 (6-1)

2. Denemarken* 3-6 (3-1)

3. China 3-3 (1-6)

4. Haïti 3-0 (0-4)

22 juli

Engeland-Haïti 1-0

Denemarken-China 1-0

28 juli

Engeland-Denemarken 1-0

China-Haïti 1-0

1 augustus

China-Engeland 1-6

Haïti-Denemarken 0-2

Engeland en bondscoach Sarina Wiegman wonnen alle duels in de groepsfase. Foto: Getty Images

Groep E 1. Nederland 3-7 (9-1)

2. Verenigde Staten 3-5 (4-1)

3. Portugal 3-4 (2-1)

4. Vietnam 3-0 (0-12)

22 juli

Verenigde Staten-Vietnam 3-0

23 juli

Nederland-Portugal 1-0

27 juli

Verenigde Staten- Nederland 1-1

Portugal-Vietnam 2-0

1 augustus

Portugal-Verenigde Staten 0-0

Vietnam-Nederland 0-7

Nederland plaatste zich als groepswinnaar voor de volgende ronde. Foto: Getty Images

Groep F 1. Frankrijk* 3-7 (8-4)

2. Jamaica* 3-5 (1-0)

3. Brazilië 3-4 (5-2)

4. Panama 3-0 (3-11)

23 juli

Frankrijk-Jamaica 0-0

24 juli

Brazilië-Panama 4-0

29 juli

Frankrijk-Brazilië 2-1

Panama-Jamaica 0-1

2 augustus

Panama-Frankrijk 3-6

Jamaica-Brazilië 0-0

Voor het eerst sinds 1995 strandde Brazilië in de eerste ronde van het WK. Foto: Getty Images

Groep G 1. Zweden* 3-9 (9-1)

2. Zuid-Afrika* 3-4 (6-6)

3. Italië 3-3 (3-8)

4. Argentinië 3-1 (2-5)

23 juli

Zweden-Zuid-Afrika 2-1

24 juli

Italië-Argentinië 1-0

28 juli

Argentinië-Zuid-Afrika 2-2

29 juli

Zweden-Italië 5-0

2 augustus

Argentinië-Zweden 0-2

Zuid-Afrika-Italië 3-2

Spelers van Zuid-Afrika vieren de sensationele kwalificatie voor de achtste finales. Foto: Getty Images

Groep H 1. Colombia 3-6 (4-2)

2. Marokko 3-6 (2-6)

3. Duitsland 3-4 (8-3)

4. Zuid-Korea 3-1 (1-4)

24 juli

Duitsland-Marokko 6-0

25 juli

Colombia-Zuid-Korea 2-0

30 juli

Zuid-Korea-Marokko 0-1

Duitsland-Colombia 1-2

3 augustus

Zuid-Korea-Duitsland 1-1

Marokko-Colombia 1-0

WK-debutant Marokko stuntte door Zuid-Korea met 1-0 te verslaan. Foto: Getty Images

Achtste finales

5 augustus

Zwitserland-Spanje 1-5

Japan-Noorwegen 3-1

6 augustus

Nederland -Zuid-Afrika 2-0

-Zuid-Afrika Zweden-Verenigde Staten 0-0, (Zweden wint met 5-4 via penalty's)

7 augustus

Engeland-Nigeria 0-0, (Engeland wint met 4-2 via penalty's)

Australië-Denemarken 2-0