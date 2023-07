De uitzendrechten in Nederland liggen bij de NOS. NU.nl covert in elk geval de wedstrijden van de Oranjevrouwen via een liveblog.

Sarina Wiegman loodste Engeland vorig jaar naar de Europese titel en doet deze zomer een gooi naar de wereldtitel. In de kwalificatiereeks lieten 'The Lionesses' geen punt liggen.

Oranje vertrekt naar WK: achter wereldreis schuilt megaoperatie 'Down Under'

Het WK voetbal op NU.nl

Namens NU.nl is verslaggever Jeroen van Barneveld aanwezig op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Uiteraard volgt hij de prestaties van de Oranjevrouwen op de voet. Jeroen was vorig jaar ook van de partij op het EK in Engeland.

Wanneer start het WK voetbal?

De negende editie van het WK voetbal begint op 20 juli met de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Nederland komt op 23 juli voor het eerst in actie, tegen Portugal. Op 20 augustus is de finale in het Stadium Australia in Sydney.

Programma Nederland:

23 juli (9.30 uur): Nederland-Portugal

27 juli: (3.00 uur): Verenigde Staten-Nederland

1 augustus (9.00 uur): Vietnam-Nederland

Hoe ziet de selectie van de Oranjevrouwen eruit?

Keepers: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Jacintha Weimar (Feyenoord)

Verdedigers: Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenvelders: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Juventus), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal), Katja Snoeijs (Everton)

Welke landen wonnen in het verleden het WK voetbal?

1991: Verenigde Staten

1995: Noorwegen

1999: Verenigde Staten

2003: Duitsland

2007: Duitsland

2011: Japan

2015: Verenigde Staten

2019: Verenigde Staten

Wat zijn de speelsteden op het WK?

In deze steden worden de wedstrijden afgewerkt: Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide (allemaal Australië) en Auckland, Wellington, Dunedin en Hamilton (Nieuw-Zeeland).