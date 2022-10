Maakt Frankrijk een einde aan de WK-vloek?

Sinds 1962 is het niet meer gebeurd dat een wereldkampioen zijn titel prolongeerde. Destijds was het Brazilië dat voor de tweede keer op rij beslag legde op de eindzege. De afgelopen drie edities ging de titelverdediger er direct af: het overkwam Italië (2010), Spanje (2014) en Duitsland (2018). Frankrijk probeert in Qatar een einde te maken aan die vreemde reeks. Probleem is dat 'Les Bleus' totaal niet in vorm zijn. Bijna was degradatie hun lot in de Nations League.