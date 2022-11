De 32 WK-deelnemers moeten uiterlijk zondag 13 november hun definitieve spelerslijst voor de eindronde indienen bij de FIFA. In dit overzicht houdt NU.nl alle definitieve WK-selecties bij.

Alle definitieve WK-selecties moeten bestaan uit minimaal 23 en maximaal 26 spelers, waarvan er minimaal drie keepers op de lijst moeten staan.

Bij een blessure mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen. De vervanger moet een speler zijn die deel uitmaakte van de voorselectie.

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn definitieve groep voor het toernooi in Qatar bekend. In onderstaand overzicht is van Oranje de voorselectie verwerkt.

Groep A

Nederland (voorselectie van 39 spelers)

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax) Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Internazionale)





Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Internazionale) Middenveld: Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV)





Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV) Aanval: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Besiktas)

Qatar (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Ecuador (nog niet definitief)

Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Senegal (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Extase bij Oranje na de zege op Noorwegen in de WK-kwalificatie. Extase bij Oranje na de zege op Noorwegen in de WK-kwalificatie. Foto: Getty Images

Groep B

Engeland (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Iran (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Verenigde Staten (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Wales (nog niet definitief)

Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Breekt Jude Bellingham dit WK definitief door op het hoogste podium? Breekt Jude Bellingham dit WK definitief door op het hoogste podium? Foto: Getty Images

Groep C

Argentinië (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Saoedi-Arabië (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Mexico (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Polen (nog niet definitief)

Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Bij Polen hangt veel af van de vorm van Robert Lewandowski. Bij Polen hangt veel af van de vorm van Robert Lewandowski. Foto: Getty Images

Groep D

Frankrijk (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Australië (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Denemarken (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Tunesië (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Denemarken reikte op het EK 2020 tot de halve eindstrijd. Denemarken reikte op het EK 2020 tot de halve eindstrijd. Foto: Getty Images

Groep E

Spanje (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Costa Rica

Doel: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (CD Lugo)





Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (CD Lugo) Verdediging: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Rónald Matarrita (FC Cincinnati)





Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Rónald Matarrita (FC Cincinnati) Middenveld: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia F.C.), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas F.C), Brandon Aguilera (Guanacasteca), Bryan Ruíz (Alajuelense)





Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia F.C.), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas F.C), Brandon Aguilera (Guanacasteca), Bryan Ruíz (Alajuelense) Aanval: Joel Campbell (León), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)

Duitsland (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Japan



Doel: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg)





Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg) Verdediging: Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo)





Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo) Middenveld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting CP), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Gaku Shibasaki (Leganés), Yuki Soma (Nagoya Grampus)





Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting CP), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Gaku Shibasaki (Leganés), Yuki Soma (Nagoya Grampus) Aanval: Junya Ito (Stade de Reims), Ritsu Doan (SC Freiburg), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Takumi Minamino (AS Monaco), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Takuma Asano (VfL Bochum)

Duitsland speelde in september met 3-3 gelijk tegen Engeland. Duitsland speelde in september met 3-3 gelijk tegen Engeland. Foto: Getty Images

Groep F

België (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Canada (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Marokko (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Kroatië (nog niet definitief)

Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Luka Modric is al jaren het uithangbord van het Kroatische team. Luka Modric is al jaren het uithangbord van het Kroatische team. Foto: Getty Images

Groep G

Brazilië



Doel: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)





Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) Verdediging: Dani Alves (clubloos), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus)





Dani Alves (clubloos), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus) Middenveld : Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United), Everton Ribeiro (Flamengo)





: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United), Everton Ribeiro (Flamengo) Aanval: Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Jr. (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid)

Servië (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Zwitserland (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Kameroen (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Dusan Tadic aast op een stunt met Servië. Dusan Tadic aast op een stunt met Servië. Foto: Getty Images

Groep H

Portugal (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Ghana (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Uruguay (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval:

Zuid-Korea (nog niet definitief)



Doel:

Verdediging:

Middenveld:

Aanval: