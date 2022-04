Bondscoach Roberto Martínez van België vindt de WK-loting voor zijn ploeg bijzonder zwaar. De nummer twee van de FIFA-ranglijst werd vrijdag in de Qatarese hoofdstad Doha gekoppeld aan Kroatië, Marokko en Canada in groep F. Daarna wacht waarschijnlijk meteen een groot land in de knock-outfase.

België treft in de achtste finales mogelijk Spanje of Duitsland als het de groepsfase doorkomt. Die twee toplanden zijn ingedeeld in poule E en spelen in de knock-outfase mogelijk tegen de nummer één of twee uit de poule van België.

Mocht België ook die wedstrijd winnen, dan is Brazilië een waarschijnlijke tegenstander bij de laatste acht. "Je kunt je bijna geen moeilijkere route richting de halve finale voorstellen", zei Martínez na de loting tegen Sporza.

"De eerste vier groepen (groep A tot en met D, red.), ogen minder zwaar. Maar als we succes willen halen op het WK, moeten we het opnemen tegen die grootmachten."

'Nauwelijks moeilijker pad mogelijk naar halve finales'

Martínez was optimistischer over de loting voor de groepsfase, waarin de 'Rode Duivels' Kroatië, Marokko en Canada treffen. "Het zijn drie landen met verschillende stijlen", weet de Spaanse coach, die sinds 2016 aan het roer staat bij België.

"We zullen vanaf de start van het toernooi op ons best moeten zijn. België heeft een sterke band met Marokko en voor Canada ben ik op mijn hoede, want dat is een land dat vol zelfvertrouwen naar het WK gaat. Ze willen er een feest van maken."

De zwaarste tegenstander uit de groep is Kroatië, dat in 2018 nog de WK-finale verloor van Frankrijk. "Die zijn heel competitief, ik ben het er niet mee eens dat ze op hun retour zijn. Ik zag hun beste spelers onlangs nog man van de match worden in de Champions League", doelde Martínez op Luka Modric en Ivan Perisic.

Vier jaar geleden in Rusland eindigde België onder leiding van Martínez als derde. Dat is de beste prestatie ooit van het land op een WK.