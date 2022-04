Het Nederlands Elftal heeft vrijdag met Qatar, Senegal en Ecuador als tegenstanders in groep A gunstig geloot voor de groepsfase van het WK. Dit moet je weten over de opponenten van Oranje.

Qatar: Gastland dat al twaalf jaar toewerkt naar WK

Eerdere WK-prestaties: Debutant

Geschiedenis tegen Oranje: Geen

Sterspelers: Almoez Ali en Akram Afif

Van Gaal voorspelde al dat Nederland het gastland uit pot 1 zou loten en geen topland als Spanje, Brazilië of Duitsland. Dat is gelukt: met gastland Qatar treft Oranje de enige debutant op dit WK. De nummer 51 van de FIFA-wereldranglijst plaatste zich nooit via de reguliere weg voor het mondiale eindtoernooi.

Vanaf de toewijzing van het WK in 2010 is Qatar bezig om een zo sterk mogelijk elftal op de been te krijgen. Spelers uit landen als Soedan, Senegal en Ghana werden genaturaliseerd. En niet zonder resultaat: in 2019 won Qatar de Azië Cup door in de finale Japan met 3-1 te verslaan.

De Qatari hebben geen bekende namen in huis; alle spelers uit de huidige selectie spelen in de eigen competitie, de Qatar Stars League. Onder leiding van de Spaanse bondscoach Félix Sánchez Bas - al sinds 2013 in dienst van de Qatarese voetbalbond en sinds 2017 de eindverantwoordelijk voor de nationale ploeg - speelt het elftal op de Spaanse manier, met een verzorgde opbouw van achteruit. Het systeem is deels vergelijkbaar met dat van Nederland: één nummer tien achter twee spitsen.

Die twee spitsen zijn ook meteen de grootste sterren van het land. Het gaat om Almoez Ali en Akram Afif, die uitkomen voor de topclubs Al Duhail SC en Al Sadd. Ali is een schoolvoorbeeld van het naturalisatiebeleid; hij werd geboren in Soedan maar speelde vanaf zijn zeventiende in de Qatarese talentenfabriek Aspire Academy.

Qatar won weliswaar de Azië Cup maar heeft moeite om tegen Europese landen te presteren. Tijdens de afgelopen WK-kwalificatiecyclus oefende het tegen meerdere UEFA-opponenten, maar en dat resulteerde vooral in nederlagen, bijvoorbeeld tegen Portugal (3-0), Ierland (4-0) en Servië (4-0).

Nederland speelt op 29 november de derde groepswedstrijd tegen Qatar.

Sterspeler Almoez Ali Sterspeler Almoez Ali Foto: Getty Images

Senegal: Afrikaanse kampioen met spelers van wereldklasse

Eerdere WK-prestaties: Twee deelnames, kwartfinalist in 2002 en uitschakeling in groepsfase in 2018

Geschiedenis tegen Oranje: Geen

Sterspelers: Sadio Mané en Kalidou Koulibaly

Senegal is op papier de sterkste van de drie tegenstanders waar Oranje aan gekoppeld is in groep A en de favoriet om samen met Nederland door te gaan naar de knock-outfase. Het is de nummer 20 van de FIFA-wereldranglijst, terwijl Oranje uit pot 3 ook Zuid-Korea (29), Marokko (24) of Tunesië (35) had kunnen loten.

Waar Oranje met Qatar de kampioen van Azië treft, is Senegal de regerend kampioen van Afrika. Het won afgelopen februari de Afrika Cup door in de finale Egypte na penalty's te verslaan.

Bondscoach Aliou Cissé, die sinds 2015 de scepter zwaait, heeft over de kwaliteiten in zijn selectie weinig te klagen. Senegal heeft van alle Afrikaanse landen misschien wel de beste spelers. In de basiself vinden we met Sadio Mané (Liverpool), Kalidou Koulibaly (Napoli), Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain) en Édouard Mendy (Chelsea) spelers terug die vaste waarden zijn bij Europese topclubs.

Het land speelt meestal vanuit een verdedigende 4-4-2-organisatie en houdt onder leiding van centrale verdediger Koulibaly de rijen uitstekend gesloten. Tijdens de recente Afrika Cup incasseerde het in zes wedstrijden slechts twee doelpunten.

In 2002 haalde Senegal op het WK in Japan en Zuid-Korea als debutant meteen de kwartfinales. De volgende WK-deelname kwam pas in 2018, toen het in de groepsfase werd uitgeschakeld in een groep met Japan, Colombia en Polen.

Nederland speelt op 21 november de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.

Senegal viert uitbundig de winst van de Afrika Cup Senegal viert uitbundig de winst van de Afrika Cup Foto: AFP

Ecuador: Verrassing van Zuid-Amerikaanse kwalificatie

Eerdere WK-prestaties: Drie deelnames, achtste finales in 2006 en uitschakeling in de groepsfase in 2002 en 2014

Geschiedenis tegen Oranje: Twee oefenwedstrijden (1-0-zege Oranje 2006 en 1-1-gelijkspel in 2014)

Sterspelers: Piero Hincapié, Moisés Caicedo en Pervis Estupiñán

Ecuador was de verrassing in de WK-kwalificatiepoule van de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond). Het eindigde op de vierde plaats, boven landen als Peru, Colombia en Chili. Na een zeer sterk begin strompelde het over de finishlijn, met drie gelijke spelen en één nederlaag in de laatste vier wedstrijden.

Na het missen van het WK 2018 in Rusland werd onder leiding van de ervaren Argentijnse bondscoach Gustavo Alfaro veel jong talent ingepast. We vinden in de basis veel jonge spelers terug die als clubspeler uitkomen voor subtoppers of middenmoters van Europese topcompetities. Ook het Amerikaanse hoogste niveau (de MLS) is een populaire bestemming.

Deboegbeelden van deze nieuwe generatie zijn Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion), Pervis Estupiñán (Villarreal) en Piero Hincapié (Bayer Leverkusen). Respectievelijk 20, 24 en 20 jaar oud en alle drie basisspeler bij hun club. Zij vormen het gezicht van een nieuwe generatie Ecuadoraanse voetballers.

Ecuador deed drie keer eerder mee aan het WK, maar wist nooit hoge ogen te gooien. De beste prestatie werd geleverd in 2006, toen het in de achtste finales werd uitgeschakeld door Engeland. Datzelfde jaar verloor Ecuador een oefeninterland tegen Nederland met 1-0 in Amsterdam. Acht jaar werd in de ArenA met 1-1 gelijkgespeeld tegen Nederland, dat ook toen gecoacht werd door Van Gaal.

Nederland speelt op 25 november de tweede groepswedstrijd tegen Senegal.