De Oranjevrouwen hebben zich zaterdag door een zege op Kameroen verzekerd van een plek in de achtste finales van het WK in Frankrijk. Nederland speelde een zwakke wedstrijd in Valenciennes, maar won wel met 3-1.

Vivianne Miedema kopte de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman op slag van rust op een 1-0 voorsprong, maar twee minuten later maakte Gabrielle Aboudi Onguene gelijk. In de tweede helft tekende Dominique Bloodworth voor de 2-1 en in de slotfase maakte Miedema haar tweede.

Oranje won dinsdag ook al de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) en gaat nu met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep E. Canada heeft drie punten, maar speelt zaterdagavond nog tegen het puntloze Nieuw-Zeeland.

Donderdag sluit Oranje de groepsfase af met een wedstrijd in Reims tegen Canada en daarin kan het zich kronen tot groepswinnaar. En ondanks dat Oranje nog niet goed speelt dit WK, heeft het nu al de prestatie van vier jaar geleden geëvenaard. Destijds was de achtste finale het eindstation voor Nederland, dat debuteerde op een WK.

Miedema scoorde twee keer en is topscorer aller tijden van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Nederland haalt voor rust erbarmelijk niveau

Meer dan 15.000 Nederlandse fans kwamen zaterdag af op het duel tussen Oranje en Kameroen. Zij zorgden voor sfeer in Stade du Hainaut, maar op het veld viel voor rust weinig te genieten. Oranje speelde slordig, creëerde amper een kans en ging mee in het chaotische vechtvoetbal van Kameroen.

Miedema en Desiree van Lunteren kregen flinke tikken te verwerken en Genevieve Ngo Mbeleck plantte haar schoen in het gezicht van Jackie Groenen.

Voetballend was Kameroen, nummer 46 van de FIFA-ranking, lange tijd niet bij machte iets uit te richten, tot door geklungel achterin bij Oranje de eerste grote kans voor het Afrikaanse land was. Van Lunteren gleed uit en Dekker liet zich aftroeven, waarna ze tot hun opluchting Aboudi Onguene naast zagen schieten.

Aan de andere kant creëerde het zwakke Oranje vrijwel niets. Lieke Martens was onzichtbaar en Shanice van de Sanden gleed tot twee keer toe uit op het moment dat ze voor moest geven. De ruststand stevende daarom af op 0-0, tot Van de Sanden in de 41e minuut opnieuw doorbrak over rechts. Ditmaal was de voorzet wel op maat en Miedema kopte raak (1-0). Het was de 59e interlandtreffers van de spits, waarmee ze Manon Melis evenaarde als topscorer aller tijden van Oranje.

De erbarmelijke eerste helft leek zo toch nog goed af te lopen voor de ploeg van Wiegman, maar twee minuten voor rust was het weer gelijk. Keeper Sari van Veenendaal mocht het zich aanrekenen, want ze schatte een diepe bal compleet verkeerd in. Aboudi Onguene was eerder bij de bal, omspeelde Van Veenendaal en schoof de 1-1 in het lege doel.

Lieke Mertens slaagde er niet in om een stempel op de wedstrijd te drukken. (Foto: Pro Shots)

Wiegman wisselt niet ondanks zwakke eerste helft

De gelijke stand en het slechte spel konden voor Wiegman aanleiding zijn om te wisselen bij rust, maar dat deed ze niet. Prompt schoot Oranje uit de startblokken in de tweede helft. Binnen drie minuten was er weer een voorsprong en dit keer was Bloodworth de doelpuntenmaker. Op een lage voorzet van Groenen miste de verdediger in eerste instantie, maar in de rebound schoot ze simpel binnen (2-1).

Verder was het nog altijd niet goed wat Oranje liet zien, al kreeg Miedema na 57 minuten een goede kans de score uit te breiden. Op een voorzet van Groenen tikte ze net over. Niet veel later bracht Wiegman Lineth Beerensteyn voor Van de Sanden, die daar zichtbaar niet blij mee was, en ook Roord – matchwinner tegen Nieuw-Zeeland – kwam erin.

Ondertussen was de zege nog lang niet binnen voor Nederland. Sterker, tien minuten voor tijd kreeg Kameroen nog een geweldige kans. Bloodworth liet zich aftroeven, waarna Henriette Akaba het debacle voor Oranje compleet kon maken. Gelukkig voor de Nederlandse fans in Valenciennes ging de inzet van de Kameroense invaller via het been van Van Lunteren rakelings naast.

Zo ontsnapte de ploeg van Wiegman en in de slotfase kreeg de overwinning nog iets meer glans. Miedema maakte fraai af en zette zo de 3-1-eindstand op het scorebord. Persoonlijk hoogtepunt voor de spits van Arsenal is dat ze Melis nu zelfs voorbij is met zestig interlandgoals, waardoor ze alleen aan kop gaat op de topscorerslijst aller tijden van Oranje.