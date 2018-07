Weggestuurde Kalinic bedankt voor zilveren WK-medaille Kroatië

De dertigjarige Kalinic moest het toernooi verlaten nadat hij in het openingsduel van Kroatië met Nigeria (2-0-winst) weigerde in te vallen. Volgens de speler omdat hij last van zijn rug had, maar mogelijk speelde ook onvrede over zijn reserveplaats een rol.

"Nikola zei dat hij er niet klaar voor was. Ik heb dat geaccepteerd. Omdat ik fitte spelers nodig heb die op elk moment klaar zijn om mee te doen, heb ik besloten om hem per direct naar huis te sturen", verklaarde Dalic zijn beslissing tijdens het WK.

Mede op aandringen van de spelersgroep kreeg Kalinic na de met 4-2 verloren finale tegen Frankrijk toch de zilveren medaille, maar de speler van AC Milan vindt dat hij daar geen recht op heeft.

"Bedankt voor de medaille, maar ik speelde niet in Rusland", liet hij vrijdag vanaf het trainingsveld van zijn Italiaanse club aan Kroatische media weten.

De spits moet het bij de nationale ploeg vaak met een rol op het tweede plan doen. Hij heeft Mario Mandzukic van Juventus voor zich. Sinds 2008 kwam Kalinic tot 41 interlands, waarin hij vijftien keer scoorde.