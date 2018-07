FIFA nomineert achttien treffers voor verkiezing mooiste WK-goal

De Russische aanvaller Denis Cheryshev is de enige speler die met twee treffers meedoet. Zijn eerste doelpunt in de openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië en zijn goal in de verloren kwartfinale tegen Kroatië dingen mee.

België, dat afgelopen zaterdag de derde plek veiligstelde door Engeland in de troostfinale met 2-0 te verslaan, is met drie doelpunten vertegenwoordigd in de verkiezing.

De treffers van Dries Mertens (tegen Panama), Adnan Januzaj (tegen Engeland in de groepsfase) en Nacer Chadli (achtste finale tegen Japan) zijn geselecteerd.

Ook Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hebben de shortlist gehaald; Ronaldo met zijn rake vrije trap namens Portugal in het groepsduel met Spanje en Messi met zijn doelpunt in de poulewedstrijd Nigeria-Argentinië.

Pavard

Frankrijk, dat zondag voor de tweede keer in de historie wereldkampioen werd door Kroatië te verslaan, heeft één doelpunt dat meedoet en dat is het fraaie afstandsschot van verdediger Benjamin Pavard in de wedstrijd tegen Argentinië.

Bij verliezend finalist Kroatië maakt Luka Modric - uitgeroepen tot beste speler van het WK - kans op zijn tweede individuele prijs, want de middenvelder van Real Madrid scoorde net als Pavard met een knap schot tegen de Argentijnen.

Nacho, Philippe Coutinho, Juan Quintero, Artem Dzyuba, Ahmed Musa, Toni Kroos, Jesse Lingard, Ricardo Quaresma en Ángel Di María zijn de overige genomineerden.

Stem hier op het mooiste doelpunt van het WK