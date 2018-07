Wereldkampioen Frankrijk terug in Parijs voor grootse huldiging

Na de feestelijke ontvangst op het vliegveld zal de WK-selectie onder leiding van bondscoach Didier Deschamps per bus over de Champs-Élysées rijden. Op de beroemde boulevard in het centrum van de Franse hoofdstad hebben zich al duizenden fans verzameld om "Les Bleus" een warm welkom te geven.

Na de rit door hartje Parijs wacht de wereldkampioen een ontvangst bij president Emmanuel Macron. Volgens Franse bronnen kunnen de spelers rekenen op een prestigieuze onderscheiding: het lidmaatschap van het Legioen van Eer.

Dit bijzondere gezelschap, dat in 1802 door Napoleon werd geïntroduceerd, telde eind vorig jaar 93.000 leden. Het toenmalige staatshoofd Jacques Chirac had in 1998 de toenmalige wereldkampioen uit zijn land eveneens het Legioen van Eer toegekend.