Wereldkampioen Frankrijk onder massale belangstelling gehuldigd in Parijs

Volgens de Franse politie, die meer dan 2000 agenten inzette om alles in goede banen te leiden, waren er enkele honderdduizenden mensen op de been om de WK-selectie van bondscoach Didier Deschamps toe te juichen. Frankrijk werd zondag wereldkampioen door Kroatië in de finale met 4-2 te verslaan.

De spelersbus met open dak kwam met een vertraging van ongeveer twee uur aan bij de Arc de Triomphe op Place Charles de Gaulle. Militaire jachtvliegtuigen zorgden boven de beroemde boulevard in Parijs voor een rookspoor in de kleuren van de Franse vlag.

De wereldkampioenen waren eerder op maandag ook al later dan de bedoeling was teruggekeerd in eigen land. Aanvoerder en doelman Hugo Lloris stape als eerste het vliegtuig op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs uit om de beker aan zijn landgenoten te tonen.

Na de busrit door hartje Parijs wacht de wereldkampioen nog een ontvangst bij president Emmanuel Macron, die voor deze speciale gelegenheid veel jonge Franse sporters heeft uitgenodigd. De WK-spelers kunnen naar verluidt rekenen op een prestigieuze onderscheiding, het lidmaatschap van het Legioen van Eer.

Dit bijzondere gezelschap, dat in 1802 door Napoleon werd geïntroduceerd, telde eind vorig jaar 93.000 leden. Het toenmalige staatshoofd Jacques Chirac had in 1998 de toenmalige wereldkampioen uit zijn land eveneens het Legioen van Eer toegekend.