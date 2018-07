Kuipers vindt rol als vierde official in WK-finale 'heel mooie waardering'

"Dat was voor mij niet teleurstellend. Ik vond het een heel mooie waardering'', aldus Kuipers maandag bij terugkeer in Nederland.

"Ik wist dat wij de finale niet gingen doen, omdat het een duel was tussen twee Europese landen. Daarom is voor een ander continent gekozen. Dan is het heel erg mooi dat je als vierde official nog deel mag uitmaken van de finale."

De 45-jarige inwoner van Oldenzaal begrijpt dat de wereldvoetbalbond FIFA voor een niet-Europese arbiter koos.

"Van de tot dit toernooi twintig gehouden WK's, leverde Europa bovendien al vijftien keer de scheidsrechter voor de finale. Dit WK waren er in mijn ogen vier goede scheidsrechterteams: twee uit Zuid-Amerika, eentje uit Azië en ons team'', zei Kuipers, die onder de indruk was van de organisatie van het WK.

"We hebben een heel gaaf toernooi gehad. Het was allemaal top geregeld. Wat ons betreft hebben we vier wedstrijden prima geleid. Ik kijk terug op een fantastisch toernooi."

Videoscheidsrechter

Kuipers is van mening dat de videoscheidsrechter (VAR) zijn waarde heeft bewezen, ondanks dat er veel kritiek op het nieuwe systeem was.

"De scheidsrechter moet altijd zelf blijven beslissen, maar er zijn een aantal cruciale momenten geweest die zijn gecorrigeerd door de videoscheidsrechter. Dat is maar goed ook, het heeft de wedstrijden eerlijker laten verlopen."

Kuipers had op het WK de leiding over Uruguay-Egypte, Brazilië-Costa Rica (beide groepswedstrijden), Spanje-Rusland (achtste finale) en Zweden-Engeland (kwartfinale).

De routinier was bovendien naast de finale de vierde official bij het groepsduel tussen Argentinië en Nigeria en de halve finale tussen Kroatië en Engeland.

Frankrijk kroonde zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot wereldkampioen door in de doelpuntrijke eindstrijd Kroatië met 4-2 te verslaan.