Franse media: 'Verbluffende wereldtitel bekroning van jeugdige discipline'

"Zelden heeft een woord zo veel geluk gegeven: wereldkampioen. Het woord vertelt een langlopend Frans verhaal over de zoektocht naar verovering van Rusland door een jonge ploeg, de magie van het collectief en eeuwige roem", schrijft sportkrant L'Équipe.

"Het woord wereldkampioen vormt de verbinding tussen 1998 en 2018, twee jaartallen waarmee Frankrijk kan pronken tussen de grote landen in de voetbalgeschiedenis. Twee avonturen en heldendaden die op elkaar lijken."

Toch maakt de krant een onderscheid tussen de wereldtitel van 1998 en die van dit jaar door de onervarenheid van de ploeg van bondscoach Didier Deschamps aan te stippen.

"De eerste keer is altijd de mooiste, maar de tweede is het verbluffendst. De helft van de ploeg die zondag Kroatië met 4-2 versloeg, wist vijf weken geleden nog niets over dit universum."

Mbappé

Le Monde prijst vooral uitblinker Kylian Mbappé - die werd gekozen als grootste talent van het WK - en beschouwt de wereldtitel net als L'Équipe als een knappe prestatie van een relatief onervaren ploeg.

"Wie had de wereldtitel van de jeugd, belichaamd door vleugelverdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernández, na de moeizame start van het toernooi tegen Australië kunnen voorspellen?", blikt het medium terug op de 2-1-zege waarmee Frankrijk het WK begon.

"Op die dag stelde Deschamps slechts drie spelers boven de 25 jaar op. De nipte overwinning tegen de 'Socceroos' vroeg om een aanpassing van het spelsysteem, waarna veteranen Olivier Giroud en Blaise Matuidi van stal werden gehaald."

Uiteindelijk speelden de Fransen in een systeem dat geen spektakel opleverde, maar wel tot de wereldtitel leidde. "Het is de bekroning van jeugdige discipline en ook van agressiviteit", aldus de krant.

FC Barcelona

Dagblad Le Figaro gaat verder in op de gekozen Franse tactiek, die door sommigen tot "saai" of "zakelijk" werd bestempeld. "Is het spel op basis van balbezit, zoals FC Barcelona eerder deze eeuw deed, nu naar de achtergrond verwezen? Het WK heeft laten zien dat domineren niet automatisch winst oplevert", concludeert het medium.

"Van Spanje en Duitsland tot Brazilië; alle moedige toplanden werden uitgeschakeld. Frankrijk heeft zich gespiegeld aan ploegen die erin slaagden de tegenstander te verrassen met snelle tegenaanvallen."

Het succes van 'Les Bleus' in Rusland betekent volgens de krant het einde van een tijdperk waarin de ploegen die het beste voetballen komen bovendrijven.

"De succesvolle periode van Barcelona, de hegemonie van de Spaanse ploeg tussen 2008 en 2012 en niet te vergeten de Duitse wereldtitel in 2014; ze lijken vandaag de dag niet langer referenties. De diverse grote teleurstellingen van dit WK onderstrepen dat nog maar eens."

Tweede ster

Tenslotte komt Le Parisien woorden tekort om de Franse ploeg te loven. "In dromen bestaat tijd niet. Het is een loze ruimte die zich uitstrekt en samentrekt naarmate angst, kwelling en vreugde passeren. De weg van 'Les Bleus' naar de wereldtitel was daar een gouden voorbeeld van", schrijft het medium.

"Het was een avontuur dat een tweede ster op het shirt opleverde en mede daardoor voor altijd zal worden genoemd met de eerste wereldtitel die Zinedine Zidane, Thierry Henry en Didier Deschamps twintig jaar geleden pakten."