Sampaoli na dramatisch verlopen WK weg als bondscoach van Argentinië

De 58-jarige Argentijn had nog een contract tot en met het WK van 2022. Na een gesprek met bondsvoorzitter Claudio Tapia is besloten om niet langer met elkaar door te gaan. "We bedanken hem voor zijn professionaliteit in deze cyclus", schrijft de bond zondag in een persbericht.

Onder Sampaoli beleefde Argentinië een dramatisch WK. De ploeg met sterspeler Lionel Messi overleefde ternauwernood de groepsfase, waarna Frankrijk in de achtste finales met 4-3 te sterk bleek.

De oud-trainer van onder meer Sevilla en oud-bondscoach van Chili werd in mei 2017 aangesteld. Hij wist Argentinië vervolgens met veel moeite naar het WK te loodsen.

In het kielzog van Sampaoli neemt de bond ook afscheid van assistent-trainer Jorge Desio en videoanalist Matías Manna. Zij kwamen op voorspraak van Sampaoli naar de Argentijnse bond.

Afgezet

Volgens verschillende Argentijnse media zou Sampaoli na de matige prestaties in de eerste twee groepsduels - waarin werd gelijkgespeeld tegen IJsland en werd verloren van Kroatië - afgezet zijn door de spelersgroep. Sampaoli ontkende die geruchten, maar de prestaties werden niet direct beter. De coach stelde dat zijn ploeg er in Rusland niet vaak genoeg in slaagde om de eigen voetbalvisie uit te dragen.

Het is nog onduidelijk of sterspeler Lionel Messi doorgaat als international. De 31-jarige Argentijnse aanvaller beëindigde twee jaar geleden na de verloren finale in de Copa América al even zijn interlandloopbaan, maar kwam daar korte tijd later op terug.

In Rusland speelde hij een matig toernooi met onder meer een gemiste strafschop tegen IJsland (1-1). Alleen tegen Nigeria (2-1-zege) kwam de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar tot scoren.

Argentinië speelt zijn eerstvolgende (vriendschappelijke) interland op 7 september tegen Guatemala. De bond hoopt voor die tijd een vervanger voor Sampaoli te hebben aangesteld.