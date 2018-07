Trotse Modrić denkt dat besef van beste WK later komt bij Kroatië

"Het is niet makkelijk om te verliezen, maar het belangrijkste is dat we er alles aan hebben gedaan", zei Modrić, die vlak na de finale werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

"Frankrijk was in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, maar ze maakten met geluk doelpunten. Nu vieren zij feest, terwijl wij trots kunnen zijn op het toernooi dat we gespeeld hebben. Na onze eerste emoties zal het besef gaan komen."

Halverwege leidden de Fransen in Moskou al met 2-1 en in de tweede helft liepen 'Les Bleus' verder weg. Ondanks het verlies mocht de 32-jarige Modrić de Gouden Bal in ontvangst nemen.

"Zonder mijn ploeg was me dat niet gelukt", zei hij over zijn prijs. "Als ik naar de fans kijk die altijd achter ons hebben gestaan, maakt me dat nóg trotser. We weten dat we iets groots hebben neergezet, ook al hebben we verloren."

Dalić

Bondscoach Zlatko Dalić was net als Modric trots op het Kroatische elftal, dat tot zondag de derde plek in 1998 als beste prestatie ooit op een WK kende. Toch had hij ook lichte kritiek op scheidrechter Néstor Pitana, die de Fransen op slag van rust een strafschop gaf. Op basis van videobeelden bestrafte hij een ongelukkige handsbal van Ivan Perisić.

"Felicitaties aan de Fransen. We zijn verdrietig, maar ook trots. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar de penalty aan het einde van de eerste helft maakte het verschil", toonde Dalić zijn onvrede over die beslissing.

"Het is jammer, maar dit is voetbal. Frankrijk heeft ons niet verrast. Ze verdedigden en kwamen er snel uit, maar ook dat is onderdeel van het spel."

Verdediger Sime Vrsaljko: "We hebben iets gepresteerd dat nog lang herinnerd zal worden en waar we trots op kunnen zijn, met supporters die ons land hoe dan ook vertegenwoordigen."