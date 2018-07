Griezmann kan niet wachten om wereldbeker aan Franse volk te tonen

"Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben zo blij", jubelde de 27-jarige aanvaller van Atlético Madrid. "Het was een zware wedstrijd, Kroatië was erg sterk."

De Kroaten kwamen na de openingstreffer, een eigen doelpunt van Mario Mandzukić na een vrije trap van Griezmann, sterk terug via Ivan Perisić. Na de benutte strafschop van Griezmann kwam Kroatië er echter niet meer aan te pas.

"We bleven kalm en hebben daarna het verschil gemaakt. We zijn allemaal ontzettend blij. We kunnen niet wachten om de beker te tonen aan het Franse volk."

Panenka

Voor Griezmann was zijn treffer in de finale zijn vierde in totaal op dit toernooi. Ook op het afgelopen EK in Frankrijk was de spits op schot. Hij kroonde zich toen tot topscorer. Die titel ging nu naar de Engelsman Harry Kane.

De strafschop waaruit Griezmann scoorde, werd toegekend na tussenkomst van de videoarbitrage, aangezien scheidsrechter Nestor Pitana niet had waargenomen dat de bal tegen de arm van Ivan Perisić was gekomen.

"Ik twijfelde nog even of ik een Panenka moest doen, net als Zidane", zei een lachende Griezmann. Hij verwees daarmee naar de penalty die Zidane in de WK-finale van 2006 benutte. "Uiteindelijk koos ik ervoor om gewoon met de binnenkant van m'n voet te schieten."

Deschamps

Ook bondscoach Didier Deschamps was dolgelukkig na het laatste fluitsignaal in het Luzhniki Stadion. "Wat is dit mooi, wat is dit schitterend. We hebben niet onze beste wedstrijd van dit WK gespeeld, maar we hebben wel veel mentale kwaliteit en kracht getoond", aldus Deschamps, die in 1998 al als speler wereldkampioen werd met Frankrijk, in een eerste reactie.

De 49-jarige Deschamps sprak van een verdiende zege. "We hebben niet voor niets vier keer gescoord. Ik ben echt heel blij voor mijn spelers. We hebben een jonge ploeg en moesten van ver komen'', doelde hij op de verrassend verloren EK-finale twee jaar geleden tegen Portugal (0-1).

"Door hard te werken, staan ze nu hier, op de top van de wereld, voor de komende vier jaar. Het verleden kunnen we nu achter ons laten."