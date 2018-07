Modrić gekozen als beste speler van WK, Mbappé grootste talent

Modrić is de opvolger van Lionel Messi, die vier jaar geleden werd aangewezen als de beste speler van het WK in Brazilië. De 32-jarige middenvelder van Real Madrid is de leider van de Kroatische ploeg, die zijn beste WK ooit speelde. Hij scoorde op prachtige wijze tegen Argentinië en was ook tegen Nigeria trefzeker.

Modrić is de eerste Kroaat die de Gouden Bal wint. Zijn landgenoot Davor Suker kreeg is 1998 wel al de Gouden Schoen, de prijs voor de topscorer van het WK. In Rusland ging die prijs naar Harry Kane, die zes keer scoorde voor Engeland.

De 19-jarige Mbappé volgt als grootste talent Paul Pogba op. De 19-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain scoorde vier keer dit WK, waaronder de 4-1 in de finale tegen Kroatië. De 25-jarige Pogba was zondag ook trefzeker in het Luzhniki Stadion in Moskou. Hij maakte de derde Franse goal.

Courtois

Courtois pakte zaterdag met België brons door in de troostfinale in Sint-Petersburg Engeland met 2-0 te verslaan. De 26-jarige doelman van Chelsea is na Michel Preud'homme in 1994 de tweede Belg die de Gouden Handschoen krijgt. De prijs werd dat jaar voor het eerste uitgereikt.

In zeven wedstrijden in Rusland kreeg Courtois maar vijf goals tegen en vooral tegen Brazilië maakte hij indruk met fraaie reddingen. In 2014 werd de Duitser Manuel Neuer gekozen als beste doelman van het WK.